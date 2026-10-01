Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo đó, thành phố chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm mô hình này. Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật.

Đối tượng được áp dụng là trẻ em mang quốc tịch Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, có Giấy chứng sinh và các thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định.

Việc thí điểm áp dụng đối với các trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn Hà Nội; không áp dụng đối với trường hợp mang thai hộ hoặc những trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng.

Điểm hỗ trợ được tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc phát sinh nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, phối hợp kiểm tra thông tin và thực hiện theo quy định, không tự xác định hoặc xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Hà Nội sẽ thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026 (Ảnh minh họa).

Theo phân công, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố là đơn vị chủ trì triển khai thí điểm. Trung tâm có trách nhiệm thống nhất hướng dẫn các đơn vị về quy trình tiếp nhận, số hóa, xác thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả, kịp thời báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trung tâm cũng bố trí đầu mối, nhân sự, trang thiết bị và phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức điểm hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, không để xảy ra tình trạng lọt, lộ dữ liệu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trách nhiệm cấp Giấy chứng sinh và liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu y tế do bệnh viện tạo lập và cung cấp.

Trong khi đó, UBND cấp xã có thẩm quyền vẫn là cơ quan tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả theo quy định. Các địa phương không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026. Sau khi kết thúc, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả để báo cáo UBND thành phố.