Đây là giải pháp hướng tới xây dựng nền tảng quản trị giáo dục thống nhất, kết nối hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, bán trú và điều hành giáo dục trên môi trường số.

Tích hợp các hoạt động quản trị, dạy học và điều hành trên 1 nền tảng

Hệ thống được triển khai theo định hướng của UBND TP, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai giải pháp; Sở GD-ĐT chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức đưa hệ thống vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục.

Hệ thống giải pháp tích hợp quản trị trường học số (HanoiSchool) phát triển từ nền tảng HanoiCheck, với mục tiêu quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu phục vụ công tác quản trị của nhà trường, quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố; phục vụ hoạt động dạy, học trên một nền tảng dùng chung; đồng thời kế thừa, kết nối, đồng bộ các hệ thống, dữ liệu giáo dục hiện có.

HanoiSchool bao gồm 4 cấu phần cốt lõi: Quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, quản lý khoản thu (HanoiCheck); Quản trị trường học; Quản lý học tập (LMS); Tích hợp và Bảng điều hành theo các cấp quản lý.

UBND TP Hà Nội có kế hoạch triển khai thí điểm tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn; làm cơ sở đánh giá, đề xuất triển khai mở rộng trên toàn TP.

Học sinh một trường tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Với định hướng sử dụng thống nhất một nền tảng, người dùng đăng nhập hệ thống thông qua tài khoản iHanoi, mỗi học sinh được cấp một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ việc quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập. Dữ liệu được cập nhật một lần, chia sẻ và khai thác theo phân quyền, hạn chế tình trạng nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm.

Thông qua HanoiSchool, giáo viên có thể thực hiện các nghiệp vụ như điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập trên cùng một hệ thống. Phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập, thực đơn và tình hình bán trú của học sinh, đồng thời thực hiện một số thủ tục như gửi đơn xin nghỉ học thông qua thiết bị di động.

Đối với nhà trường và cơ quan quản lý, hệ thống cung cấp dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và công cụ hỗ trợ theo dõi tình hình hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thời gian thực hiện các báo cáo định kỳ.

Hệ thống HanoiSchool hướng tới việc tập trung dữ liệu trên một nền tảng thống nhất, qua đó giúp giáo viên giảm thời gian thực hiện các công việc nhập liệu, tổng hợp thông tin; đồng thời hỗ trợ nhà trường và cơ quan quản lý có được dữ liệu kịp thời, phục vụ công tác điều hành.

Triển khai thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục trước khi xem xét mở rộng

Theo kế hoạch, Hệ thống HanoiSchool được triển khai giai đoạn 1 tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, bao gồm các cấp học từ mầm non đến THPT và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm các phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Trong tháng 12/2026, TP dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 1, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, xây dựng và ban hành quy chế quản lý, vận hành, đồng thời xem xét phương án mở rộng triển khai.

Việc đưa Hệ thống HanoiSchool vào các trường học không chỉ hướng tới số hóa các quy trình quản lý trong từng nhà trường mà còn đặt nền móng cho việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất của Thủ đô.