Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND phường Cửa Nam ra mắt Hệ thống quản trị trường học số TP Hà Nội (HanoiSchool). Phó chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà dự sự kiện.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà (đứng giữa) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống quản trị trường học số thành phố Hà Nội HanoiSchool. (Ảnh: UBND phường Cửa Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, dạy và học là cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Việc triển khai những ứng dụng để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong cái yêu cầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là rất quan trọng.

Theo bà, trong thời gian ngắn, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đơn vị tư vấn hoàn thành giai đoạn đầu của HanoiSchool. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó chủ tịch UBND thành phố cho rằng việc thí điểm có ý nghĩa quan trọng trước khi nhân rộng hệ thống. Phường Cửa Nam được lựa chọn triển khai đầu tiên nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi về hệ thống trường học trên địa bàn.

Bà đề nghị phường và các trường sớm tiếp nhận, đưa HanoiSchool vào sử dụng để phục vụ giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh và phụ huynh. Trong quá trình vận hành, các đơn vị cần ghi nhận những bất cập, phản hồi kịp thời để Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh, hoàn thiện phần mềm.

"Là đơn vị đầu tiên trong danh sách thí điểm, dù thời gian khẩn trương và khối lượng công việc lớn, chúng tôi mong phường Cửa Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ để sớm hoàn thiện giai đoạn 1, làm cơ sở nhân rộng toàn thành phố", bà Vũ Thu Hà nói.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, HanoiSchool được xây dựng trên một nền tảng thống nhất. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản iHanoi, mỗi học sinh có một mã số hồ sơ học tập xuyên suốt.

Dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần, sau đó được chia sẻ và khai thác theo phân quyền, hạn chế việc nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận và phần mềm.

Hệ thống quản trị trường học số TP Hà Nội (HanoiSchool) giai đoạn 1 được triển khai thí điểm tại 20 cơ sở giáo dục.

Với hệ thống này, giáo viên có thể điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả học tập. Phụ huynh theo dõi tình hình học tập, thực đơn, hoạt động bán trú và gửi đơn xin nghỉ học cho con qua thiết bị di động.

Nhà trường và cơ quan quản lý có thể khai thác dữ liệu tổng hợp, bảng điều hành và công cụ theo dõi hoạt động giáo dục, qua đó giảm thời gian làm báo cáo định kỳ, nâng cao hiệu quả quản lý.

Giai đoạn đầu, hệ thống được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, thuộc 10 địa bàn. Trong đó có 6 phường: Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và 4 xã: Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Dự kiến tháng 12/2026, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả triển khai giai đoạn đầu, hoàn thiện hệ thống, ban hành quy chế quản lý, vận hành và xem xét mở rộng.

Trước đó, từ năm học 2026-2027, thành phố đã triển khai HanoiCheck để quản lý bữa ăn bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu. Tuy nhiên, hoạt động quản lý trường học và dạy học vẫn sử dụng nhiều phần mềm riêng, khiến giáo viên phải nhập dữ liệu và tổng hợp báo cáo thủ công.

Phát triển từ HanoiCheck, HanoiSchool bổ sung các chức năng quản trị và dạy học trên cùng một nền tảng, gồm 4 cấu phần: Quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu; quản trị nhà trường; quản lý hoạt động dạy và học; tích hợp dữ liệu, bảng điều hành phục vụ công tác quản lý các cấp.

Về triển khai hệ thống, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, trong thời gian thí điểm, Sở sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường sử dụng hệ thống, đồng thời tiếp nhận phản hồi từ cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh để hoàn thiện phần mềm.

Dự kiến hai tuần một lần, Sở tổ chức giao ban trực tuyến với các trường để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và điều chỉnh hệ thống phù hợp với thực tế. Ông Cù Ngọc Trang khẳng định đơn vị triển khai sẽ thường xuyên tiếp nhận ý kiến, nâng cấp phần mềm để đáp ứng yêu cầu quản lý, dạy và học.