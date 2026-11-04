Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng chỉ đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 74,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng chứng khoán đầu tư đều tăng; số dư nợ khó đòi đã xử lý tiếp tục lên gần 6.666 tỷ đồng.