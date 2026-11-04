Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 2-11-2026 về thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trên địa bàn. Giai đoạn đầu, hệ thống tập trung kiểm soát chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, ưu tiên thịt lợn, từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến phân phối, tiêu thụ, góp phần bảo đảm minh bạch nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-thi-diem-he-thong-quan-ly-truy-xuat-nguon-goc-thuc-pham-1764303.html