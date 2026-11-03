Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch về việc triển khai thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn thành phố nhằm khắc phục các điểm nghẽn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, việc triển khai thí điểm nhằm xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm dùng chung của thành phố phục vụ quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc đối với thịt gia súc, gia cầm (tập trung vào thịt lợn) trên địa bàn thành phố.

Phạm vi bao gồm thịt gia súc, gia cầm (tập trung vào thịt lợn) của các chuỗi được lựa chọn; ghi nhận nguồn cung đầu vào, hồ sơ liên quan, lô giết mổ, vận chuyển, sơ chế, phân phối và tiếp nhận tại điểm bán, bếp ăn.

Quy mô dự kiến ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, gồm 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 2 đơn vị phân phối hoặc sơ chế, các đơn vị vận chuyển của chuỗi, 20 điểm bán (trong đó ít nhất 10 điểm bán nhỏ lẻ tại chợ) và 5 bếp ăn tập thể; lựa chọn 3 đến 5 xã, phường có các mắt xích của chuỗi.

Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm (Ảnh: Hữu Thắng).

Tiêu chí lựa chọn là các cơ sở hoạt động đáp ứng điều kiện pháp luật; có nguồn cung và giao nhận thường xuyên; xác định được các mắt xích trước và sau; có người phụ trách và cam kết cung cấp chứng từ, cho phép kiểm tra. Có cơ sở quy mô nhỏ để kiểm chứng khả năng áp dụng thực tế.

Hệ thống được thiết kế đơn giản, tối ưu hóa trên thiết bị di động và trình duyệt web, bảo đảm hộ kinh doanh thực hiện được các thao tác nhận lô, tách lô và giao lô sau khi được hướng dẫn tại chỗ. Ưu tiên tích hợp chức năng tra cứu trên Ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và Cổng thông tin điện tử, không yêu cầu người dân cài đặt thêm ứng dụng riêng.

Để nâng cao hiệu quả giám sát, hệ thống được thiết kế các chức năng cảnh báo, truy xuất xuôi, truy xuất ngược và hỗ trợ khoanh vùng, thu hồi sản phẩm. Khi phát hiện lô hàng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc xảy ra sự cố, cơ quan quản lý chuyên ngành có thể kích hoạt lệnh tạm dừng lưu thông hoặc tạm khóa mã QR của lô hàng trên hệ thống. Các cơ sở tham gia có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đối soát và thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan chủ trì triển khai và tổng hợp chung. Sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường được lựa chọn cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi cung ứng để thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

Kế hoạch quy định, việc rà soát hiện trạng và lựa chọn chính thức các chuỗi, cơ sở tham gia thí điểm hoàn thành trong 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành; thiết kế tổng thể hệ thống hoàn thành trong 12 ngày làm việc và xây dựng, tích hợp hệ thống trong 15 ngày làm việc. Thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày, tổng kết, đánh giá trong tháng 11/2026.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ đánh giá độ chính xác dữ liệu, thời gian xử lý sự cố, hiệu quả cảnh báo, truy xuất, thu hồi sản phẩm và chi phí vận hành để hoàn thiện quy trình trước khi nhân rộng. Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thống nhất trên toàn thành phố dự kiến được trình UBND thành phố trước ngày 15/12/2026.