Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại một trường tiểu học của Hà Nội. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, hệ thống được xây dựng nhằm hình thành cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thống nhất, liên thông và có khả năng kiểm chứng. Qua đó, cơ quan quản lý có thể giám sát chuỗi cung ứng, phát hiện rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm; đồng thời giúp người tiêu dùng tra cứu thông tin nguồn gốc thực phẩm nhanh chóng, chính xác.

Trong giai đoạn thí điểm, Hà Nội dự kiến lựa chọn ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, gồm 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 2 đơn vị phân phối hoặc sơ chế, các đơn vị vận chuyển, 20 điểm bán (trong đó có ít nhất 10 điểm bán nhỏ lẻ tại chợ) và 5 bếp ăn tập thể. Địa bàn triển khai dự kiến từ 3 đến 5 xã, phường có các mắt xích của chuỗi cung ứng.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là bảo đảm kết nối dữ liệu xuyên suốt các công đoạn. Các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, phân phối, điểm bán lẻ và bếp ăn tập thể tham gia hệ thống được định danh số duy nhất, quản lý chi tiết đến từng lô hàng. Thông tin về nguồn cung, giết mổ, giao nhận, phân phối và tiếp nhận sản phẩm phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, có khả năng đối chiếu với hồ sơ, chứng từ và hàng hóa thực tế.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ tích hợp chức năng tra cứu trên nền tảng web và ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) theo điều kiện kỹ thuật phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin. Thành phố cũng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hiện có như check.hanoi.gov.vn, HanoiCheck và Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, hạn chế tình trạng khai báo trùng lặp, đầu tư chồng chéo.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại một trường tiểu học của Hà Nội. Ảnh: PV

Để nâng cao hiệu quả giám sát, hệ thống được thiết kế các chức năng cảnh báo, truy xuất xuôi, truy xuất ngược và hỗ trợ khoanh vùng, thu hồi sản phẩm. Khi phát hiện lô hàng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc xảy ra sự cố, cơ quan quản lý chuyên ngành có thể kích hoạt lệnh tạm dừng lưu thông hoặc tạm khóa mã QR của lô hàng trên hệ thống. Các cơ sở tham gia có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đối soát và thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo phân công, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, đầu mối điều phối, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả chung của hệ thống. Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường được lựa chọn phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ.

Kế hoạch quy định, việc rà soát hiện trạng và lựa chọn chính thức các chuỗi, cơ sở tham gia thí điểm hoàn thành trong 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành; thiết kế tổng thể hệ thống hoàn thành trong 12 ngày làm việc và xây dựng, tích hợp hệ thống trong 15 ngày làm việc. Thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày, tổng kết, đánh giá trong tháng 11-2026.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ đánh giá độ chính xác dữ liệu, thời gian xử lý sự cố, hiệu quả cảnh báo, truy xuất, thu hồi sản phẩm và chi phí vận hành để hoàn thiện quy trình trước khi nhân rộng. Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thống nhất trên toàn thành phố dự kiến được trình UBND thành phố trước ngày 15-12-2026.