Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch ngày 2/11/2026 về triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn thành phố. Trước mắt, hệ thống tập trung vào chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, trọng tâm là thịt lợn, nhằm kiểm soát nguồn gốc xuyên suốt từ chăn nuôi, giết mổ đến phân phối và tiêu thụ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thi-diem-he-thong-quan-ly-an-toan-thuc-pham-va-truy-xuat-nguon-goc-246261103155549038.htm