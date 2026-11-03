Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc

Chính sách hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi tại Hà Nội từ tháng 11/2026 được kỳ vọng góp phần khuyến khích các gia đình trẻ sinh con. Tuy nhiên, để người trẻ thực sự sẵn sàng làm cha mẹ, điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn phải giải quyết những áp lực về việc làm, nhà ở, chi phí nuôi dạy con và sự cân bằng giữa gia đình với sự nghiệp.