Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc

Kiểm tra ATTP tại một cơ sở ở Hà Nội (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 02/11/2026 về triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch này nhằm xây dựng, triển khai thí điểm Hệ thống quản lý ATTP và truy xuất nguồn gốc thực phẩm dùng chung của thành phố phục vụ quản lý ATTP và truy xuất nguồn gốc đối với thịt gia súc, gia cầm (tập trung vào thịt lợn); bảo đảm theo dõi xuyên suốt, kiểm soát từ khâu giết mổ, phân phối đến tiêu thụ một cách minh bạch, chính xác.

Cùng đó, hình thành dữ liệu truy xuất thống nhất, liên thông, có khả năng kiểm chứng; hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát, phát hiện rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi phát sinh sự cố; bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thông qua việc cung cấp công cụ tra cứu nguồn gốc thực phẩm nhanh chóng, chính xác, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám sát ATTP hiện nay.

Kế hoạch cũng tập trung vào quản lý và truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; làm cơ sở đánh giá, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và hạ tầng công nghệ trước khi mở rộng ra toàn bộ các nhóm thực phẩm khác.

Theo UBND TP Hà Nội, trong giai đoạn thí điểm, chỉ ghi nhận thông tin định danh cơ sở chăn nuôi và mã lô xuất bán/đầu vào khâu giết mổ (không bắt buộc nhật ký chăn nuôi chi tiết hằng ngày); nguồn cung ngoài thành phố ghi nhận qua hồ sơ hợp lệ, không chờ liên thông dữ liệu liên tỉnh; thực hiện đồng bộ dữ liệu phù hợp phạm vi thí điểm, không yêu cầu đồng bộ dữ liệu lịch sử.

Phạm vi bao gồm thịt gia súc, gia cầm (tập trung vào thịt lợn) của các chuỗi được lựa chọn; ghi nhận nguồn cung đầu vào, hồ sơ liên quan, lô giết mổ, vận chuyển, sơ chế, phân phối và tiếp nhận tại điểm bán, bếp ăn.

Quy mô dự kiến ít nhất 02 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, gồm 02 cơ sở chăn nuôi, 02 cơ sở giết mổ tập trung, 02 đơn vị phân phối hoặc sơ chế, các đơn vị vận chuyển của chuỗi, 20 điểm bán (trong đó ít nhất 10 điểm bán nhỏ lẻ tại chợ) và 05 bếp ăn tập thể; lựa chọn 03 đến 05 xã, phường có các mắt xích của chuỗi.

Hệ thống được thiết kế đơn giản, tối ưu hóa trên thiết bị di động và trình duyệt web, bảo đảm hộ kinh doanh thực hiện được các thao tác nhận lô, tách lô và giao lô sau khi được hướng dẫn tại chỗ. Ưu tiên tích hợp chức năng tra cứu trên Ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và Cổng thông tin điện tử, không yêu cầu người dân cài đặt thêm ứng dụng riêng.

Trong quá trình thí điểm, các cơ sở được tập huấn trực tiếp theo ca sản xuất, kể cả ca đêm và rạng sáng. Cơ sở tham gia tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu nhập; UBND cấp xã thực hiện rà soát, kiểm tra theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Kế hoạch yêu cầu thử nghiệm quy trình xử lý sự cố ATTP khẩn cấp và khoanh vùng tự động. Khi phát hiện lô hàng có rủi ro hoặc xảy ra sự cố, cơ quan quản lý chuyên ngành kích hoạt lệnh “Tạm dừng lưu thông/Tạm khóa mã QR lô hàng” trên hệ thống. Kết quả thí điểm được đánh giá toàn diện trên các tiêu chí về độ chính xác dữ liệu, thời gian xử lý sự cố, hiệu quả cảnh báo, truy xuất, thu hồi và chi phí vận hành.

Thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày; việc tổng kết, đánh giá dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026.