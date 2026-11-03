Hà Nội thí điểm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Người dân có thể tra cứu ra cứu nguồn gốc thực phẩm trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và cổng thông tin điện tử. Ảnh: Đức Quang.

Theo kế hoạch, việc thí điểm nhằm khắc phục những điểm nghẽn trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, hình thành dữ liệu truy xuất nguồn gốc thống nhất, liên thông và có khả năng kiểm chứng. Qua đó, cơ quan quản lý có thể giám sát, phát hiện rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi xảy ra sự cố, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Kiểm soát chuỗi cung ứng từ chăn nuôi đến tiêu thụ

Hệ thống được triển khai thí điểm đối với các chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, tập trung vào thịt lợn, theo dõi các khâu từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, sơ chế, phân phối đến tiêu thụ tại điểm bán và bếp ăn tập thể.

Thành phố dự kiến lựa chọn ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, gồm 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 2 đơn vị phân phối hoặc sơ chế, các đơn vị vận chuyển, 20 điểm bán và 5 bếp ăn tập thể. Trong số các điểm bán, có ít nhất 10 điểm bán nhỏ lẻ tại chợ. Các chuỗi được lựa chọn tại 3-5 xã, phường để đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng trên toàn thành phố.

Theo kế hoạch, các cơ sở tham gia hệ thống được định danh số duy nhất, quản lý chi tiết đến từng lô hàng. Dữ liệu giao nhận, nguồn gốc, số lượng và hồ sơ liên quan phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, có khả năng đối chiếu với chứng từ và hàng hóa thực tế.

Hệ thống ưu tiên tích hợp chức năng tra cứu nguồn gốc thực phẩm trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) và cổng thông tin điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu thuận tiện mà không phải cài đặt thêm ứng dụng riêng.

Đáng chú ý, hệ thống dự kiến tích hợp bảng điều khiển và chức năng báo cáo theo thời gian thực, hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi tình trạng dữ liệu, phát hiện các lô hàng thiếu thông tin hoặc có sai lệch. Khi phát hiện lô hàng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cơ quan quản lý chuyên ngành có thể kích hoạt lệnh tạm dừng lưu thông hoặc tạm khóa mã QR của lô hàng trên hệ thống, phục vụ khoanh vùng và thu hồi sản phẩm kịp thời.

Hoàn thành thí điểm trong tháng 11/2026

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối triển khai, tổng hợp và điều phối chung; chủ trì rà soát hiện trạng, chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế, xây dựng và tích hợp hệ thống. Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường được lựa chọn phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai, các cơ sở tham gia phải bố trí nhân sự cập nhật dữ liệu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo, thực hiện đối chiếu chứng từ và xác nhận giao nhận. Khi nhận cảnh báo an toàn thực phẩm, cơ sở phải dừng giao nhận, kinh doanh lô hàng nghi vấn, bảo quản riêng sản phẩm và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện truy xuất, thu hồi, xử lý theo quy định.

Kế hoạch yêu cầu thời gian vận hành thí điểm tối thiểu 15 ngày, tổng kết và đánh giá trong tháng 11/2026. Kết quả sẽ được xem xét trên các tiêu chí như độ chính xác dữ liệu, thời gian xử lý sự cố, hiệu quả cảnh báo, truy xuất, thu hồi sản phẩm và chi phí vận hành.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng quy chế quản lý, vận hành thống nhất trên toàn thành phố, dự kiến trình UBND thành phố trước ngày 15/12/2026.

Việc triển khai hệ thống được kỳ vọng góp phần tăng tính minh bạch của thị trường thực phẩm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và tạo điều kiện để người dân chủ động kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi lựa chọn, sử dụng.