HanoiSchool được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục

Ngày 17.11, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng UBND phường Cửa Nam tổ chức lễ ra mắt Hệ thống quản trị trường học số thành phố Hà Nội (HanoiSchool).

Ảnh minh hoạ: AI

Theo Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 16.11.2026 của UBND TP Hà Nội, hệ thống được triển khai thí điểm giai đoạn 1 tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, bao gồm: Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát, Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ và Hát Môn.

Các cơ sở tham gia thí điểm có nhiều loại hình, từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến giáo dục nghề nghiệp.

HanoiSchool được xây dựng theo hướng tích hợp các hoạt động quản trị nhà trường, dạy và học, bán trú và điều hành giáo dục trên một nền tảng thống nhất, thay vì để các trường sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ như trước đây.

Một trong những điểm đáng chú ý của HanoiSchool là phụ huynh có thêm kênh theo dõi các hoạt động học tập và sinh hoạt của con tại trường.

Thông qua tài khoản iHanoi, phụ huynh có thể tiếp cận thông tin học tập, thời khóa biểu, nội dung bài học, kết quả học tập, thực đơn và tình hình tổ chức bán trú. Hệ thống cũng hỗ trợ thực hiện một số thủ tục trực tuyến, chẳng hạn gửi đơn xin nghỉ học cho nhà trường qua điện thoại.

Đối với thông tin học tập, HanoiSchool được thiết kế để kết nối các hoạt động điểm danh, giao bài, chấm bài và cập nhật kết quả. Nhờ đó, phụ huynh có thể theo dõi thông tin học tập của con trên cùng một nền tảng, thay vì phải tìm kiếm qua nhiều kênh khác nhau.

Về bữa ăn bán trú, phụ huynh có thể theo dõi thực đơn và các thông tin liên quan đến hoạt động bán trú do nhà trường cập nhật. Đây cũng là nội dung được Hà Nội chú trọng nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý bữa ăn học đường.

Nhiều thông tin được tra cứu trên iHanoi

Trong giai đoạn thí điểm, phụ huynh sử dụng tài khoản iHanoi để đăng nhập HanoiSchool. Hệ thống áp dụng cơ chế đăng nhập một lần thông qua ứng dụng này.

Đối với nhu cầu tra cứu thực đơn bán trú, phụ huynh có thể sử dụng tiện ích HanoiCheck đã được tích hợp trên iHanoi. HanoiCheck là hệ thống được triển khai trước đó, tập trung vào bữa ăn bán trú, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. HanoiSchool kế thừa nền tảng này và mở rộng sang quản trị nhà trường, hoạt động dạy học và quản lý giáo dục.

Ngoài tra cứu, phụ huynh có thể sử dụng mục Phản ánh để gửi thông tin về những bất thường liên quan đến chất lượng bữa ăn, khẩu phần hoặc an toàn thực phẩm, kèm hình ảnh minh chứng nếu có.

Đối với kết quả học tập và các thông tin giáo dục khác, phụ huynh đăng nhập iHanoi để truy cập HanoiSchool và theo dõi dữ liệu được nhà trường cập nhật. Trường hợp chưa có tài khoản hoặc chưa tìm thấy thông tin của học sinh, phụ huynh nên liên hệ nhà trường để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo kế hoạch, HanoiSchool được triển khai theo hình thức thử nghiệm chứng minh tính khả thi (POC), với thời gian vận hành tối thiểu 15 ngày. Trong tháng 12.2026, Hà Nội dự kiến tổng kết, đánh giá kết quả, tiếp nhận ý kiến phản hồi của giáo viên, học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục để tiếp tục hoàn thiện hệ thống.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ xem xét phương án mở rộng triển khai, đồng thời xây dựng quy chế quản lý và vận hành HanoiSchool.