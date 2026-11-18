Hệ thống hướng tới tích hợp hoạt động quản lý nhà trường, dạy và học, điều hành giáo dục trên một nền tảng thống nhất, qua đó khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu, giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị.

Nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND phường Cửa Nam tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm HanoiSchool, kết hợp gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sự kiện cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch chuyển đổi số của TP. Hà Nội năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại hội nghị

Thực tiễn cho thấy, nhiều ứng dụng trong ngành giáo dục vẫn hoạt động riêng lẻ, thiếu kết nối, khiến cán bộ quản lý và giáo viên mất nhiều thời gian nhập dữ liệu, tổng hợp thông tin, thực hiện báo cáo. Vì vậy, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, hoàn thiện giai đoạn đầu của HanoiSchool.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm khẩn trương tiếp nhận, vận hành, đánh giá hiệu quả và phản ánh những khó khăn, bất cập. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tiếp thu ý kiến, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc triển khai tại phường Cửa Nam cũng là nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, HanoiSchool được phát triển từ HanoiCheck thành nền tảng dùng chung, phục vụ quản trị nhà trường và điều hành giáo dục dựa trên dữ liệu. Theo Kế hoạch số 445/KH-UBND ngày 16/11/2026, giai đoạn đầu, hệ thống được triển khai tại 20 cơ sở giáo dục thuộc 10 xã, phường, đại diện cho năm nhóm loại hình: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Các địa bàn tham gia gồm phường Cửa Nam, Thanh Xuân, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát và các xã Đan Phượng, Nội Bài, Phúc Thọ, Hát Môn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu tại hội nghị

HanoiSchool gồm bốn cấu phần. Thứ nhất, kế thừa HanoiCheck để quản lý bán trú, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và các khoản thu. Thứ hai, quản trị nhà trường với các nội dung về hồ sơ giáo viên, học sinh, lớp học, cơ sở vật chất, tuyển sinh và đánh giá. Thứ ba, quản lý học tập, tích hợp kho học liệu, ngân hàng câu hỏi, chức năng giao bài, làm bài và học bạ số. Thứ tư, tích hợp dữ liệu, đăng nhập một lần, định danh học tập LearningID và xây dựng bảng điều hành thông minh phục vụ các cấp quản lý.

"Điểm cốt lõi của hệ thống là nguyên tắc “nhập dữ liệu một lần, dùng chung thống nhất trên cùng nền tảng”, hướng tới giảm thao tác hành chính trùng lặp và khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu. Trên hệ thống, giáo viên có thể thực hiện điểm danh, soạn bài, giao bài, chấm bài, cập nhật kết quả học tập; phụ huynh theo dõi thông tin học tập, thực đơn, tình hình bán trú và thực hiện một số thủ tục như gửi đơn xin nghỉ học bằng thiết bị di động", ông Cù Ngọc Trang nhấn mạnh.

Bảo đảm an toàn dữ liệu, rõ trách nhiệm triển khai

Quá trình triển khai HanoiSchool đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, phân quyền khai thác phù hợp với từng nhóm người dùng và duy trì hoạt động dạy học bình thường. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm rà soát hạ tầng, đường truyền, thiết bị và dữ liệu; chuẩn hóa nghiệp vụ, kiến trúc hệ thống; xây dựng, tích hợp, kiểm thử và tổ chức vận hành thí điểm.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối điều phối, phụ trách kiến trúc, phần mềm, hạ tầng, tích hợp, an toàn dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì về chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và phối hợp đánh giá, nghiệm thu. Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan phối hợp chuẩn hóa dữ liệu về sức khỏe học sinh, y tế trường học và an toàn thực phẩm.

Quang cảnh hội nghị

UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai tại cơ sở, giám sát hoạt động và tuyên truyền tới phụ huynh. Các nhà trường bố trí nhân lực, tham gia tập huấn, cập nhật và đối soát dữ liệu. Đơn vị công nghệ phải tuân thủ yêu cầu bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật tại trường, không khai thác dữ liệu vào mục đích thương mại và bàn giao đầy đủ dữ liệu thử nghiệm.

Dự kiến trong tháng 12/2026, TP. Hà Nội tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, tập trung vào khả năng vận hành ổn định của bốn cấu phần, chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng, mức độ giảm báo cáo thủ công và khả năng hỗ trợ công tác quản lý.

Việc triển khai HanoiSchool được kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, tạo nền tảng đổi mới phương thức quản trị ngành giáo dục Thủ đô. Hiệu quả chuyển đổi số sẽ được thể hiện qua những thay đổi thiết thực: giảm công việc hành chính cho giáo viên, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong tiếp cận thông tin và cung cấp dữ liệu kịp thời cho cơ quan quản lý, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Ở cấp xã, phường, cơ quan quản lý có thể khai thác dữ liệu về quy mô trường lớp, học sinh, an toàn thực phẩm bán trú và thu chi học đường. Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng bảng điều hành để theo dõi tình hình giáo dục toàn thành phố, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu ngành và các nền tảng quốc gia. Hệ thống được định hướng tích hợp với iHanoi, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia và kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Trong giai đoạn thí điểm, người dùng đăng nhập qua iHanoi; VNeID được định hướng sử dụng ở giai đoạn chính thức. Mỗi học sinh được cấp mã hồ sơ học tập xuyên suốt, phục vụ quản lý và kết nối thông tin trong quá trình học tập.