Hà Nội: Thí điểm điều chỉnh giao thông trên đường Võ Chí Công

Cụ thể, theo phương án thí điểm tổ chức giao thông, trên đường Võ Chí Công, theo chiều từ Cầu Nhật Tân đi Cầu Giấy, tại các nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn và nút giao Võ Chí Công - Xuân La, điều chỉnh tổ chức giao thông cho phép xe ô tô từ làn hỗn hợp được đi thẳng, rẽ phải.

Máy móc hoạt động liên tục trên đường Võ Chí Công (tại công trường Dự án nâng cấp, cải tạo kênh Thuỵ Phương), khẩn trương bổ cập nước cải tạo sông Tô Lịch và chống ngập đô thị. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/TTXVN

Cùng với đó, đoạn từ nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn đến trước Bệnh viện Tim Hà Nội Cơ sở 2 (khoảng 80m từ điểm đầu dải phân cách hiện trạng), tổ chức giao thông bằng sơn kẻ vạch cho phép xe ô tô chuyển làn từ làn đường dành cho xe ô tô sang làn đường hỗn hợp (không cho các phương tiện chuyển từ làn đường hỗn hợp sang làn đường dành cho ô tô); điều chỉnh mở rộng điểm mở dải phân cách cho phép xe ô tô chuyển làn từ làn hỗn hợp sang làn dành cho xe ô tô (mở rộng thêm 2 khoang hàng rào) trước cửa hàng xăng dầu Xuân La trên đường Võ Chí Công.

Để phương án thí điểm tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ, đồng thời phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố Hà Nội) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông theo dõi lưu lượng, tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông và tình hình tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện các bất cập, báo cáo đánh giá bước đầu sau thời gian thí điểm, đề xuất duy trì, điều chỉnh hoặc chấm dứt phương án khi cần thiết; bố trí cảnh báo, rào chắn, người hướng dẫn giao thông khi thi công, tháo dỡ hàng rào và điều chỉnh báo hiệu.

Đối với Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

UBND các phường: Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Phú Thượng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.