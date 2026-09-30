Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh tại bệnh viện

Khoa hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Công văn số 4996 về việc chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Theo đó, mô hình áp dụng đối với trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội, đồng thời có giấy chứng sinh và các thông tin liên quan đầy đủ, thống nhất.

Việc đăng ký khai sinh vẫn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố. Mô hình thí điểm không áp dụng đối với trường hợp mang thai hộ hoặc những trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng

Theo phương án được chấp thuận, người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để thực hiện thủ tục. Tại đây, người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến; trường hợp cần thiết sẽ được cán bộ hướng dẫn các thao tác trong quá trình thực hiện.

Cách làm này nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính sau khi trẻ được sinh ra, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở y tế và cơ quan hành chính.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trách nhiệm cấp giấy chứng sinh, thực hiện liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử và bảo đảm tính chính xác của các thông tin y tế do bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Trong khi đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành. Trung tâm không thay thế cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký và cấp giấy khai sinh.

UBND cấp xã vẫn là cơ quan thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định. Trong quá trình giải quyết, cơ quan đăng ký không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Đối với những hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất hoặc có nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ thực hiện hướng dẫn và phối hợp kiểm tra thông tin, không tự xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, nội dung cần bổ sung phải được nêu rõ, qua đó hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục.

UBND thành phố lưu ý, việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan đăng ký khai sinh theo quy định hiện hành.

Trường hợp quá trình triển khai thí điểm có sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị liên quan phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Thời gian thí điểm được thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2026. Sau thời gian này, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Báo cáo đánh giá sẽ được trình UBND thành phố trước ngày 31/12/2026. Trên cơ sở kết quả thí điểm, thành phố sẽ xem xét việc mở rộng phạm vi, cải tiến mô hình theo hướng tăng cường tự động hóa, liên thông thủ tục và hoàn thiện cơ sở pháp lý.