Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện

Theo Công văn do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký, mô hình áp dụng với trẻ là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội. Trẻ phải có giấy chứng sinh và các thông tin liên quan đầy đủ, thống nhất.

Người dân có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP đặt tại bệnh viện để thực hiện thủ tục. Tại đây, cha mẹ đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến; cán bộ sẽ hướng dẫn thao tác nếu cần. Việc đăng ký khai sinh vẫn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trách nhiệm cấp giấy chứng sinh, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử và bảo đảm tính chính xác của các thông tin y tế do bệnh viện tạo lập, cung cấp.

Cha mẹ làm thủ tục khai sinh ngay tại cơ sở y tế nơi con vừa chào đời. (Ảnh minh hoạ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP đảm nhận việc hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành. UBND cấp xã vẫn là cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả đăng ký khai sinh.

Với những thông tin, giấy tờ có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, UBND cấp xã không yêu cầu người dân cung cấp lại. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc thông tin chưa thống nhất, cơ quan tiếp nhận phải nêu rõ nội dung cần bổ sung để hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Những hồ sơ có nội dung phức tạp, cần xác minh hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết sẽ không được xử lý trực tiếp tại điểm hỗ trợ. Cán bộ chỉ hướng dẫn và phối hợp kiểm tra thông tin, không tự giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Mô hình cũng không áp dụng đối với trường hợp mang thai hộ hoặc các trường hợp có yếu tố đặc thù phải xác minh, giải quyết theo quy định riêng.

Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết hay trách nhiệm của cơ quan đăng ký khai sinh. Nếu phát sinh việc sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị liên quan phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Sau ba tháng, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP sẽ phối hợp Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá mô hình, báo cáo UBND TP trước ngày 31/12/2026.

Từ kết quả này, Hà Nội sẽ xem xét khả năng mở rộng mô hình, cải tiến theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục và tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý.