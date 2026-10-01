Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh cho trẻ ngay tại bệnh viện

Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội ban hành chủ trương triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Hà Nội thí điểm hỗ trợ cha mẹ đăng ký khai sinh cho trẻ ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Theo đó, mô hình áp dụng đối với trẻ em là công dân Việt Nam sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố, có đầy đủ giấy chứng sinh và thông tin thống nhất theo quy định, đồng thời thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Các trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh riêng không thuộc phạm vi thí điểm.

Điểm hỗ trợ thủ tục sẽ được bố trí ngay tại bệnh viện, do Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội đảm nhiệm.

Người dân đăng nhập tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến; cán bộ tại điểm hỗ trợ sẽ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Theo quy trình phối hợp, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có trách nhiệm cấp và liên thông chính xác dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử. Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ; UBND cấp xã thực hiện giải quyết và trả kết quả.

Đáng chú ý, cơ quan giải quyết không được yêu cầu người dân nộp lại những thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác trên hệ thống.

Mô hình được triển khai trong 3 tháng cuối năm 2026. Sau thời gian này, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá kết quả.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét việc mở rộng phạm vi triển khai, đồng thời cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục, hạn chế tình trạng người dân phải khai báo cùng một thông tin nhiều lần.

Kết quả thí điểm cũng là cơ sở để Hà Nội nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó có việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.