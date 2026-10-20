Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công từ quý IV/2026

UBND TP. Hà Nội quy định việc chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công dựa trên tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành KPI và việc chấp hành chế độ báo cáo của các đơn vị. (Ảnh minh họa)

Theo Văn bản số 5304/UBND-KT ngày 19/10/2026 của UBND TP. Hà Nội, đối tượng áp dụng gồm các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm. Trong giai đoạn thí điểm, Thành phố áp dụng đối với các đơn vị được giao kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026.

Việc chấm điểm nhằm phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân, thúc đẩy tiến độ đầu tư công và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kết quả cả năm là một trong các tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện lĩnh vực đầu tư công, làm căn cứ xem xét, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

Chấm điểm theo tiến độ giải ngân và KPI

Căn cứ đánh giá gồm kết quả giải ngân của từng đơn vị so với tỷ lệ bình quân chung của Thành phố trong kỳ tháng, quý; mức độ hoàn thành mục tiêu, KPI giải ngân cả năm; kết quả giải ngân thực tế so với KPI được giao trong kỳ và việc chấp hành chế độ báo cáo.

Ở kỳ chấm điểm hằng tháng, mỗi chỉ tiêu có điểm tối đa 100, trong đó tối đa 50 điểm dành cho tỷ lệ giải ngân so với bình quân Thành phố, 45 điểm cho kết quả thực hiện KPI giải ngân trong tháng và 5 điểm cho việc chấp hành chế độ báo cáo. Đơn vị gửi báo cáo đúng hạn được tính 5 điểm; chưa gửi văn bản trong thời hạn quy định được tính 0 điểm. Trong năm 2026, thời hạn báo cáo hằng tháng là trước ngày 4 theo văn bản của Sở Tài chính Hà Nội.

Với kỳ chấm điểm hằng quý, kết quả được xác định trên cơ sở tỷ lệ giải ngân lũy kế đến hết tháng cuối cùng của quý so với bình quân chung Thành phố. Kỳ đánh giá cả năm căn cứ mục tiêu giải ngân 100%, việc chấp hành chế độ báo cáo và, đối với kế hoạch vốn năm, biến động giữa kế hoạch được giao đầu năm với kế hoạch tại thời điểm kết thúc năm.

Các chỉ tiêu được xếp thành 4 mức: từ 90 điểm trở lên là “Giải ngân rất tốt”; từ 80 đến dưới 90 điểm là “Giải ngân tốt”; từ 60 đến dưới 80 điểm là “Giải ngân trung bình”; dưới 60 điểm là “Giải ngân chưa tốt”.

Công khai kết quả chấm điểm

Việc chấm điểm được tính trên tổng kế hoạch vốn và lũy kế giải ngân từ ngân sách trung ương, vốn ODA, ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp xã. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm được chấm riêng, áp dụng với đơn vị có kế hoạch vốn tương ứng.

Một số khoản vốn được giảm trừ khỏi nhiệm vụ giải ngân và phương án tính điểm theo quy định, trong đó có phần vốn không còn nhu cầu sử dụng được xác nhận bằng văn bản. Riêng kế hoạch năm 2026, phần 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để đầu tư đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được giảm trừ khi chấm điểm hằng tháng, hằng quý cho đến khi Thành phố hoàn thành việc trích nộp về Trung ương.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát tiến độ, phối hợp tháo gỡ khó khăn tại các dự án, thực hiện báo cáo và đăng ký KPI giải ngân. Các đơn vị cũng phải phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực I để đối chiếu, cập nhật số liệu giải ngân kịp thời, chính xác, thống nhất.

Sở Tài chính được giao tổ chức thí điểm, tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố, thực hiện chấm điểm định kỳ và công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Kho bạc Nhà nước khu vực I có trách nhiệm định kỳ cung cấp số liệu giải ngân thực tế của từng đơn vị, dự án phục vụ công tác đánh giá.