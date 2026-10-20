UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5304/UBND-KT ngày 19/10/2026 về thí điểm đánh giá, chấm điểm, xếp loại việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Việc thí điểm áp dụng trong những tháng cuối năm 2026 đối với các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2026, cũng như vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026. Trên cơ sở kết quả thực hiện, Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố xem xét triển khai chính thức từ tháng 1/2027.

Theo quy định, việc chấm điểm nhằm đánh giá kết quả giải ngân so với kế hoạch được giao, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Kết quả cả năm là một trong các tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, làm căn cứ xem xét, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

Các tiêu chí chấm điểm gồm tỷ lệ giải ngân so với bình quân chung của Thành phố, mức độ hoàn thành chỉ tiêu giải ngân (KPI) và việc chấp hành chế độ báo cáo. Kết quả được tính trên tổng kế hoạch vốn và lũy kế giải ngân các nguồn, gồm ngân sách Trung ương, vốn ODA, ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp xã. Vốn kế hoạch năm và vốn kéo dài được chấm riêng.

Hà Nội thí điểm chấm điểm giải ngân đầu tư công, gắn với đánh giá cán bộ. Ảnh minh họa

Đối với kỳ đánh giá hằng tháng, thang điểm tối đa 100, trong đó 50 điểm dành cho tỷ lệ giải ngân so với bình quân Thành phố, 45 điểm cho kết quả thực hiện KPI giải ngân trong tháng và 5 điểm cho việc chấp hành chế độ báo cáo. Ở kỳ đánh giá cả năm, kết quả giải ngân được so sánh với mục tiêu 100%, kết hợp đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo.

Kết quả được phân thành 4 mức: từ 90 điểm là “Giải ngân rất tốt”; từ 80 đến dưới 90 điểm là “Giải ngân tốt”; từ 60 đến dưới 80 điểm là “Giải ngân trung bình”; dưới 60 điểm là “Giải ngân chưa tốt”.

Thành phố cũng quy định giảm trừ một số khoản vốn khỏi nhiệm vụ giải ngân và phương án tính điểm, trong đó có vốn tiết kiệm qua đấu thầu, vốn không còn nhu cầu sử dụng được xác nhận và phần vốn thuộc nhiệm vụ, dự án được cấp có thẩm quyền cho phép dừng hoặc giao đơn vị khác thực hiện. Riêng năm 2026, khoản 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương tiết kiệm để đầu tư đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được giảm trừ khi chấm điểm hằng tháng, hằng quý cho đến khi Thành phố hoàn thành việc trích nộp về Trung ương.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát tiến độ, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đăng ký KPI và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo. Sở Tài chính chủ trì chấm điểm, tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố và công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của Sở; Kho bạc Nhà nước khu vực I phối hợp cung cấp, đối chiếu số liệu giải ngân thực tế.