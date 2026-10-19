Hà Nội thí điểm bảo trợ thương mại điện tử giai đoạn 2026-2028

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số. (Ảnh minh họa)

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử TP. Hà Nội” giai đoạn 2026-2028, nhằm hình thành mô hình quản trị tiêu dùng số cấp Thành phố, thúc đẩy thương mại điện tử, kinh tế số ngành công thương và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng.

Giai đoạn đầu, Thành phố ưu tiên các địa bàn có điều kiện hạ tầng, mật độ thương mại, chợ, điểm bán, cụm hộ kinh doanh, tuyến phố thương mại, sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm chủ lực; đồng thời chú trọng những nơi đã có nền tảng thanh toán số, chợ số, tuyến phố số hoặc chuyển đổi số cộng đồng.

Đến năm 2028, Hà Nội đặt mục tiêu tối thiểu 80% sản phẩm tham gia có truy xuất điện tử hoặc mã định danh phù hợp; 100% chủ thể tham gia được hướng dẫn công khai thông tin bắt buộc. Thành phố cũng phấn đấu tối thiểu 90% phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi tiếp nhận được phân loại, chuyển xử lý đúng hạn; tối thiểu 70% vụ việc được phản hồi trong thời hạn công bố.

Kế hoạch đặt mục tiêu tổ chức ít nhất 20 lớp, chương trình đào tạo, tập huấn, hướng dẫn; đưa vào hoạt động một bảng điều hành số (dashboard) phục vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo. Mức hài lòng của chủ thể tham gia sau hỗ trợ, tập huấn đạt tối thiểu 80%.

Theo lộ trình, từ quý IV/2026 đến quý I/2027, Thành phố chuẩn bị, thiết kế và lựa chọn điểm thí điểm, đồng thời hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình phối hợp, mẫu dữ liệu và yêu cầu kỹ thuật. Trong quý I và quý II/2027, mô hình vận hành đợt một tại tối thiểu 5 điểm, chợ, cụm hộ kinh doanh, với ít nhất 250 chủ thể và 500 sản phẩm.

Giai đoạn quý III và quý IV/2027 tập trung mở rộng có kiểm soát trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm. Năm 2028, Thành phố đánh giá tác động, chuẩn hóa mô hình và đề xuất phương án duy trì, mở rộng hoặc tích hợp vào các chương trình phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và chuyển đổi số.

Hà Nội dự kiến xây dựng chuyên trang, mô-đun “Gian hàng số Thủ đô” hoặc lớp liên kết với các nền tảng hiện có để công khai thông tin chủ thể, sản phẩm, kênh bán hợp lệ, truy xuất và chính sách khiếu nại. Kế hoạch nêu rõ nội dung này không nhằm tạo nền tảng thương mại điện tử mới của Nhà nước.

Cơ chế “bảo trợ thương mại điện tử” được xác định là hoạt động hướng dẫn, chuẩn hóa, công khai tiêu chí, hỗ trợ kết nối, giám sát, cảnh báo và phối hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; không phải chứng nhận chất lượng, bảo lãnh giao dịch hay thay thế trách nhiệm pháp lý của các bên.

Thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát để hỗ trợ phân loại phản ánh, nhận diện từ khóa rủi ro và gợi ý đầu mối xử lý. AI chỉ hỗ trợ nghiệp vụ, không tự động kết luận vi phạm hoặc thay thế quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Công Thương là cơ quan chủ trì triển khai, điều phối các đơn vị liên quan, quản lý danh mục chủ thể, sản phẩm và điểm thí điểm, tổ chức đào tạo, truyền thông và đánh giá kết quả. Việc triển khai tại xã, phường theo hướng lồng ghép, kiêm nhiệm, tận dụng cơ sở vật chất hiện có, không phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế hoặc thủ tục hành chính mới.