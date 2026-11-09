Hà Nội: Thi công đường và xúc xả đường ống ảnh hưởng chất lượng nước sinh hoạt

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung vào dự thảo Bộ luật Lao động quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) hằng năm, dự kiến áp dụng từ năm 2027.