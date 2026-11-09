Hà Nội: Thi công đường và xúc xả đường ống ảnh hưởng chất lượng nước sinh hoạt
Tình trạng nước sinh hoạt có màu đục, xuất hiện cặn lắng tại một số thôn thuộc xã Phú Nghĩa, Hà Nội đã được người dân phản ánh trong thời gian qua. Chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc kiểm tra, bước đầu xác định có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng nước. Tuy nhiên, việc khắc phục sự cố, kiểm soát chất lượng nguồn nước và thông tin kịp thời đến các hộ sử dụng vẫn là những vấn đề cần được quan tâm.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ha-noi-thi-cong-duong-va-xuc-xa-duong-ong-anh-huong-chat-luong-nuoc-sinh-hoat/7584.html