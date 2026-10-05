Hà Nội: Thêm làn xe, đường Vành đai 3 trên cao chưa chắc hết ùn tắc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông về phương án tổ chức giao thông đường Vành đai 3 trên cao.

Lưu lượng lớn phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao.

Đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Mỗi chiều hiện có 2 làn xe chạy và một làn dừng khẩn cấp.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội), Trung tâm Nghiên cứu viễn thông - tín hiệu - điện thuộc Đại học Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng hạ tầng, tình hình giao thông trên tuyến.

Theo QCVN 117 về đường bộ cao tốc, chiều rộng làn xe tối thiểu phải đạt 3,75 m đối với đường có tốc độ thiết kế từ 100-120 km/h và 3,5 m đối với đường có tốc độ thiết kế 80 km/h.

Ngay cả khi giảm tốc độ khai thác xuống 60 km/h hoặc 50 km/h, chiều rộng tối thiểu của một làn ô tô vẫn phải bảo đảm 3,5 m.

Trong khi đó, mặt cắt hiện hữu của Vành đai 3 trên cao không đủ để bố trí 3 làn xe mà vẫn bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.

Nếu chia thành 3 làn, một số làn xe chỉ rộng khoảng 3-3,25 m, đồng thời phải thu hẹp dải an toàn xuống dưới mức yêu cầu.

Từ đó, Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá phương án bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng thêm một làn xe không phù hợp quy chuẩn và không khả thi về kỹ thuật.

Ngoài vấn đề về bề rộng làn xe, việc bỏ làn dừng khẩn cấp có thể phát sinh nhiều bất cập khi xảy ra sự cố trên tuyến đường trên cao.

Trong trường hợp xe hỏng, va chạm, nổ lốp hoặc gặp sự cố khác, phương tiện có thể phải dừng ngay trên làn xe chạy.

Khi đó một làn đường bị chiếm dụng sẽ tạo điểm thắt dòng, làm giảm năng lực thông hành và có thể khiến ùn tắc kéo dài.

Việc thiếu làn dừng khẩn cấp cũng khiến xe cứu hỏa, cứu thương và phương tiện cứu hộ khó tiếp cận hiện trường hơn.

Đáng chú ý, đường Vành đai 3 trên cao hiện phải tiếp nhận khoảng 100.000-120.000 lượt xe/ngày đêm, cao hơn nhiều so với công suất thiết kế ban đầu khoảng 15.000-16.000 lượt xe/ngày đêm.

Một số khu vực như nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Big C Thăng Long - Trần Duy Hưng và đoạn qua cầu Thanh Trì thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, việc tăng thêm một làn xe bằng cách bỏ làn khẩn cấp chưa chắc giải quyết được căn nguyên ùn tắc.

Ngược lại khi xảy ra sự cố, việc thiếu không gian dành cho phương tiện dừng khẩn cấp và cứu hộ có thể khiến tình hình phức tạp hơn.

Thay vì bỏ làn dừng khẩn cấp, Hà Nội dự kiến tăng cường các giải pháp điều hành giao thông, trong đó nghiên cứu lắp đặt hệ thống biển báo điện tử để cảnh báo và hướng dẫn phương tiện theo tình hình thực tế.

Trường hợp xảy ra ùn tắc hoặc sự cố, thành phố có thể nghiên cứu khai thác tạm thời làn dừng khẩn cấp dưới sự điều hành của cơ quan chức năng.

Về lâu dài, Hà Nội cũng tính đến việc điều tiết phương tiện, đặc biệt là xe tải, khi các tuyến Vành đai 3,5 và Vành đai 4 hoàn thành.

Giảm ùn tắc đường Vành đai 3 trên cao cần được thực hiện đồng thời bằng các giải pháp tổ chức giao thông, điều tiết phương tiện, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng thay vì chỉ tăng số làn xe trên mặt cắt hiện hữu.