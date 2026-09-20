Hà Nội: Thêm địa chỉ mua vật liệu hoàn thiện nhà, không cần đi nhiều nơi

Một không gian mua sắm tập trung các nhóm vật liệu, thiết bị và sản phẩm cho nhà ở vừa được đưa vào hoạt động tại Hà Nội, giúp người dân có thể tham khảo nhiều hạng mục trong cùng một địa điểm thay vì phải di chuyển đến nhiều nơi.

Tại lễ khai trương, ông Tananan Decha-Umphai, Giám đốc Công ty TNHH SCG Home Việt Nam, chia sẻ: “Hoàn thiện một ngôi nhà vốn là hành trình trải qua nhiều lựa chọn. Chúng tôi mong muốn đưa hành trình ấy về một không gian thuận tiện, nơi khách hàng có thể dành một buổi mua sắm thảnh thơi để cùng gia đình chọn lựa thiết bị, vật liệu cho tổ ấm của mình.

Điều chúng tôi hướng đến là mang lại một không gian mua sắm tập trung, tiện nghi và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng Việt”.

SCG Home Việt Nam tọa lạc tại trục Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Với diện tích 5.500m² trên 3 tầng, địa điểm này quy tụ hơn 60 thương hiệu trong nước và quốc tế, từ gạch ốp lát, vật liệu hoàn thiện đến thiết bị vệ sinh, nội thất và đồ gia dụng.

Điểm đáng chú ý là các nhóm sản phẩm được tập trung trong cùng một không gian theo mô hình “One-Stop Destination”. Với cách tổ chức này, người mua có thể tham khảo nhiều hạng mục cho ngôi nhà trong một lần đến, đồng thời trực tiếp đối chiếu chất liệu, màu sắc và phong cách giữa các sản phẩm trước khi lựa chọn.

Thay vì chỉ xem từng sản phẩm riêng lẻ, không gian được tổ chức theo các khu vực chức năng, trong đó có khu nhà mẫu và các phòng trưng bày phòng tắm thực tế.

Cách trưng bày này giúp người mua hình dung rõ hơn sản phẩm khi được đưa vào không gian sử dụng, từ màu sắc, chất liệu đến sự phù hợp giữa các hạng mục. Đây cũng là yếu tố có thể hỗ trợ các gia đình khi phải lựa chọn đồng thời nhiều sản phẩm cho một căn nhà.

Diện tích 5.500m² trên 3 tầng, địa điểm này quy tụ hơn 60 thương hiệu

Các thương hiệu được giới thiệu tại đây gồm Prime, Catalan, Viglacera, Vitto ở nhóm gạch ốp lát; COTTO, Jomoo, DeMuhler ở nhóm thiết bị vệ sinh.

Bên cạnh việc xem và trải nghiệm sản phẩm, khách hàng có thể nhận tư vấn dựa trên nhu cầu và ngân sách, đồng thời được hỗ trợ kết nối lựa chọn giữa các nhóm sản phẩm khác nhau.

Không gian cũng bố trí một số phụ kiện hướng đến nhu cầu an toàn của người cao tuổi trong phòng tắm. Diện tích rộng và khu vực trưng bày tập trung có thể giúp gia đình thuận tiện hơn khi cùng đi xem, so sánh và đưa ra lựa chọn.

Địa điểm này có bãi đỗ xe sức chứa trên 60 ô tô, tạo điều kiện cho những chuyến đi mua sắm của các gia đình.