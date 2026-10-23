Hà Nội: Thêm các tuyến buýt kết nối bến xe Yên Sở, giảm tải Giáp Bát, Nước Ngầm

Kéo dài hai tuyến buýt 16, 59 về bến xe Yên Sở

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội phương án điều chỉnh các tuyến buýt kết nối bến xe Yên Sở, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tạo thuận lợi cho hành khách trung chuyển giữa vận tải liên tỉnh và mạng lưới xe buýt đô thị.

Hà Nội sẽ điều chỉnh nhiều tuyến buýt kết nối bến xe Yên Sở. Ảnh minh hoạ.

Bến xe khách Yên Sở được công bố đưa vào khai thác theo Quyết định số 1878/QĐ-SXD ngày 2/10/2026, với lưu lượng khai thác dự kiến khoảng 990 lượt xe/ngày. Việc đưa bến xe vào hoạt động góp phần giảm tải cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức các tuyến buýt kết nối thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo phương án được Sở Xây dựng đề xuất, tuyến buýt số 59 sẽ được kéo dài điểm đầu cuối từ điểm đỗ xe buýt Yên Sở, gần trụ sở UBND phường Yên Sở, về bến xe Yên Sở.

Đối với tuyến buýt số 16, điểm đầu cuối dự kiến được chuyển từ bến xe Nước Ngầm về bến xe Yên Sở. Trước đó, thành phố đã chấp thuận phương án di chuyển điểm đầu cuối tuyến này về điểm đỗ xe buýt Yên Sở gần trụ sở UBND phường Yên Sở. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chưa được thực hiện do chưa triển khai thi công mở rộng Quốc lộ 1A.

Cùng với việc thay đổi điểm đầu cuối, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh dịch vụ hai tuyến nhằm hạn chế tăng khối lượng vận hành.

Cụ thể, tuyến buýt số 16 giảm từ 162 lượt xe/ngày xuống còn 136 lượt xe/ngày, tương đương giảm 26 lượt. Tuyến buýt số 59 giảm từ 120 lượt xe/ngày xuống còn 112 lượt xe/ngày, giảm 8 lượt.

Sau điều chỉnh, cự ly tuyến số 16 tăng từ 14,15km lên 16,45km; tuyến số 59 tăng từ 38,2km lên 40,55km. Số lượng phương tiện kế hoạch và phương tiện vận doanh của cả hai tuyến được giữ nguyên.

Ngoài hai tuyến trên, Sở Xây dựng còn đề xuất điều chỉnh lộ trình chiều về của tuyến buýt số 04 và số 48 để phương tiện vào đón, trả khách tại sảnh trước bến xe Yên Sở. Việc điều chỉnh không làm phát sinh cự ly tuyến, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách.

Tiếp tục rà soát nhiều tuyến buýt lân cận

Không chỉ dừng ở việc điều chỉnh hai tuyến buýt số 16 và 59, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát các tuyến buýt có điểm tập kết gần bến xe Yên Sở để điều chỉnh phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế.

Các tuyến dự kiến được xem xét gồm 05, 06C-D, 25, 26, 30, 32, 37 và 39. Việc điều chỉnh sẽ căn cứ vào lưu lượng khai thác các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại bến xe Yên Sở và nhu cầu trung chuyển của người dân.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hạ tầng giao thông trên các đoạn tuyến dự kiến điều chỉnh cơ bản đáp ứng điều kiện hoạt động của xe buýt. Việc đưa điểm đầu cuối hai tuyến số 16 và 59 về bến xe Yên Sở không làm mất vùng phục vụ hiện tại, đồng thời mở rộng phạm vi phục vụ đến bến xe mới.

Đáng chú ý, khối lượng hành trình năm của tuyến buýt số 16 dự kiến giảm khoảng 1,2%, tuyến số 59 giảm khoảng 0,1%; phương án không làm phát sinh giá trị gói thầu.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án điều chỉnh điểm đầu cuối và dịch vụ hai tuyến buýt số 16, 59 để làm cơ sở triển khai. Đồng thời, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát mạng lưới tuyến, bảo đảm việc kết nối với bến xe Yên Sở phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân.

Việc điều chỉnh, bổ sung các tuyến buýt kết nối được Sở Xây dựng Hà Nội kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới vận tải hành khách công cộng tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận bến xe, giảm áp lực cho các bến xe hiện hữu và nâng cao hiệu quả kết nối giữa vận tải liên tỉnh với giao thông đô thị.