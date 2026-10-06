Hà Nội thêm 53 xe buýt điện thay thế xe diesel trên 6 tuyến

Đoàn phương tiện mới sử dụng xe VinFast EB8, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026. Xe mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế theo nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp các họa tiết cánh chim hòa bình và Khuê Văn Các, góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Các phương tiện được trang bị đồng bộ nhiều tiện ích phục vụ hành khách, trong đó có sàn thấp thuận tiện cho việc lên xuống xe, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm đi lại bằng xe buýt. Đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho rằng: Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh của Transerco từ nay đến cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội lên trên 51%, từng bước hoàn thành kế hoạch theo lộ trình đề ra.

Tại Hà Nội, việc phát triển xe buýt điện, khuyến khích phương tiện giao thông xanh và từng bước xây dựng hệ thống giao thông bền vững không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, mà còn hướng tới cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) cũng đã đưa 28 xe buýt điện sức chứa trung bình vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa). Việc đưa hàng chục tuyến buýt điện vào vận hành sẽ tạo thêm lựa chọn giao thông xanh cho người dân Thủ đô, đồng thời góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Trước đó, vào tháng 5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND triển khai Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh. Theo kế hoạch, Hà Nội quyết tâm hoàn thành chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên toàn địa bàn thành phố chậm nhất vào năm 2030; trong đó, đối với khu vực đô thị trung tâm, nội thành (trong phạm vi Vành đai 4), toàn bộ xe buýt vận hành phải chuyển đổi sang xe buýt điện để bảo đảm yêu cầu phát triển giao thông xanh, hiện đại và bền vững.

Về lộ trình thực hiện, giai đoạn 2025-2026 hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh; mở rộng mạng lưới xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh; xây dựng các trạm sạc xe buýt điện, năng lượng xanh (bao gồm cả trạm sạc nhanh); tỷ lệ chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh (dự kiến) năm 2025 là 10%, năm 2026 là 20-23%. Giai đoạn 2027-2030, chuyển đổi theo lộ trình, 100% xe buýt sử dụng xăng, dầu diezel chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030. Tỷ lệ chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh (dự kiến) năm 2027 là 34-39%; năm 2028 là 47-54%; năm 2029 là 79-89%; năm 2030 là 100%.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh theo hướng đồng bộ, phù hợp với thời gian khấu hao phương tiện để tăng tính hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia. Bên cạnh đó, Sở Công Thương xây dựng phương án quy hoạch hệ thống trạm sạc điện, trạm cấp năng lượng xanh cho phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố; đồng thời rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải, cấp nguồn điện cho phương tiện giao thông điện; trong đó, có xe buýt điện theo từng giai đoạn.