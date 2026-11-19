5 di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này gồm: Hội Giá (xã Dương Hòa), Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh), Nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa), Hát trống quân ở Phúc Lâm (xã Đại Xuyên) và Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình).

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: GN

Tính đến tháng 11/2026, Hà Nội có 65 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài, đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của các địa phương, cộng đồng chủ thể nói riêng và ngành văn hóa Thủ đô nói chung.

“Bên cạnh niềm tự hào, việc được ghi danh cũng đặt ra trách nhiệm ngày càng cao đối với chính quyền các cấp và cộng đồng chủ thể trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò định hướng, hướng dẫn và tạo điều kiện; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; còn cộng đồng là chủ thể trực tiếp sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền di sản”, ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài trao Chứng nhận cho đại diện lãnh đạo UBND xã Dân Hòa và nghệ nhân làng Ước Lễ. Ảnh: GN

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị các địa phương tổ chức Lễ công bố, đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại chính không gian văn hóa của di sản với sự tham gia của cộng đồng chủ thể, các nghệ nhân và đông đảo nhân dân, bảo đảm trang trọng, đúng quy định, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Đồng thời, các địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước thông qua việc chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ, thường xuyên kiểm kê, đánh giá thực trạng từng di sản để có giải pháp phù hợp, tránh triển khai theo phong trào hoặc áp dụng rập khuôn một mô hình chung.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài trao Chứng nhận cho đại diện lãnh đạo và nghệ nhân xã Đại Xuyên. Ảnh: GN

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn bảo vệ di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc tôn trọng chủ thể, giữ gìn tính nguyên gốc, không làm sai lệch hay biến dạng di sản.

Các địa phương cần nghiên cứu kết nối di sản với di tích, làng nghề, ẩm thực; khuyến khích khai thác chất liệu, tri thức từ di sản để sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thiết kế, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, nội dung số và tăng cường kết nối nghệ nhân, cộng đồng với doanh nghiệp.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài trao Chứng nhận cho đại diện lãnh đạo xã Vân Đình. Ảnh: GN

Bày tỏ niềm vui khi Nghề làm giò chả Ước Lễ được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề ẩm thực giò chả Ước Lễ Đặng Hồng Sơn cho biết, với người dân Ước Lễ, giò chả không chỉ là sản vật ẩm thực, là kế sinh nhai, mà còn là kết tinh của kinh nghiệm dân gian, sự tỉ mỉ, chữ tín và nét văn hóa đặc sắc được trao truyền qua bao thế hệ.

"Nghề làm giò chả Ước Lễ được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vinh dự lớn lao của cộng đồng làm nghề và địa phương, đồng thời là lời nhắc nhở chúng tôi phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị di sản trong đời sống hôm nay", ông Đặng Hồng Sơn chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân khẳng định, địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản Hát trống quân ở Phúc Lâm phù hợp với đặc điểm thực tế; tổ chức lễ đón nhận trang trọng, đúng quy định. Địa phương cũng sẽ chú trọng hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch trên nguyên tắc giữ gìn tính nguyên gốc, lấy bảo tồn làm nền tảng.