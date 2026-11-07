Hà Nội thêm 3 tuyến xe buýt điện, Transerco đưa vào khai thác 31 xe mới

Thay toàn bộ xe diesel trên ba tuyến

Ba tuyến chuyển đổi trong đợt này gồm tuyến 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên, Long Biên), tuyến 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ) và tuyến 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm).

Đoàn xe buýt điện sàn thấp của Transerco được đưa vào phục vụ hành khách trên các tuyến 03B, 28 và 100 tại Hà Nội từ ngày 7/11/2026

Từ ngày 7/11, hành khách trên cả ba tuyến sẽ di chuyển bằng xe buýt điện trong toàn bộ các chuyến.

Trong số này, tuyến 03B và tuyến 28 cùng xuất phát từ Bến xe Nước Ngầm nhưng phục vụ hai hướng đi khác nhau.

Tuyến 03B kết nối bến xe với khu vực Giang Biên, Long Biên, còn tuyến 28 đi qua Đông Ngạc và kết thúc tại Đại học Mỏ.

Ở phía đông thành phố, tuyến 100 phục vụ nhu cầu đi lại giữa Long Biên và Đặng Xá, Gia Lâm.

Cùng với việc thay phương tiện, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến 100 để phù hợp với đặc điểm khai thác của xe buýt điện và nhu cầu đi lại của hành khách.

Với những người sử dụng tuyến này hằng ngày, lịch vận hành là thông tin cần lưu ý khi tính thời gian chờ xe, đi làm, đi học hoặc chuyển tiếp sang tuyến khác.

Thiết kế sàn thấp giúp hành khách lên xuống thuận tiện

Mỗi xe buýt điện trong đợt bổ sung này có sức chứa 60 chỗ. Phương tiện được thiết kế sàn thấp và trang bị thiết bị hỗ trợ người khuyết tật.

Sàn thấp giúp giảm độ chênh giữa cửa xe và điểm đón, tạo thuận lợi cho người cao tuổi và hành khách gặp khó khăn khi di chuyển. Đây là thay đổi hành khách có thể nhận thấy ngay khi lên xuống xe.

Đoàn xe mang màu xanh lá và sử dụng bộ nhận diện Hanoibus, với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe.

Thiết kế đồng bộ giúp hành khách dễ nhận diện phương tiện mới tại các điểm dừng có nhiều tuyến cùng hoạt động.

Khi đón xe, số hiệu tuyến và hướng di chuyển vẫn là thông tin để hành khách phân biệt các chuyến, nhất là tại Bến xe Nước Ngầm, nơi cả tuyến 03B và tuyến 28 cùng xuất phát.

Việc đổi phương tiện cũng đặt ra yêu cầu tổ chức khai thác phù hợp với từng tuyến. Thiết kế xe giúp hành khách tiếp cận dịch vụ dễ hơn, còn cách bố trí chuyến ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian chờ và khả năng kết nối với các tuyến khác.

Việc điều chỉnh lịch vận hành tuyến 100 cho thấy hai khâu này được triển khai cùng lúc khi đưa xe điện vào phục vụ.

Hướng tới tỷ lệ phương tiện xanh trên 51% vào cuối năm

Theo số liệu của Transerco, đến hết tháng 10/2026, tổng công ty đã đưa 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến. Trong sáu tháng đầu năm, đơn vị triển khai 281 xe trên 17 tuyến. Riêng tháng 10, có thêm 94 xe được đưa vào khai thác trên 7 tuyến.

Họa tiết cánh chim hòa bình và biểu tượng Khuê Văn Các được sử dụng đồng bộ trên thân các xe buýt điện mới của Transerco, tạo dấu ấn nhận diện Hanoibus.

Ngày 1/11, Transerco tiếp tục thay toàn bộ xe chạy diesel trên tuyến số 40 bằng 15 xe buýt điện.

Đây là tuyến kết nối Công viên Thống Nhất với Văn Lâm, Hưng Yên. Tính cả 31 xe trên ba tuyến chuyển đổi ngày 7/11, tổng số phương tiện được đưa vào khai thác qua các đợt nêu trên đạt 421 xe buýt điện trên 28 tuyến.

Transerco phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên trên 51% vào cuối năm 2026, cao hơn kế hoạch thành phố đề ra.

Việc thay toàn bộ xe diesel theo từng tuyến giúp hành khách trên tuyến đó sử dụng phương tiện mới ở mọi chuyến.

Với đợt chuyển đổi ngày 7/11, những thay đổi thiết thực nhất là việc lên xuống xe thuận tiện hơn trên cả ba tuyến và lịch vận hành được điều chỉnh riêng trên tuyến 100.