Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường và đi cấp cứu. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Tối 24/11, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đã ghi nhận thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Nạn nhân là nữ sinh năm 2002 được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khi được đưa vào bệnh viện, nạn nhân đã trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Mặc dù các bác sỹ tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Như vậy, đến nay đã có 7 trường hợp tử vong trong vụ nổ xảy ra tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết.

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/11, trên địa bàn phường Đống Đa, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ nổ kèm theo sập nhà tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện nay, các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Liên quan đến vụ nghi nổ, ngày 24/11 Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của các nạn nhân, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tập trung nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và chuyên môn để cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân của vụ nổ.../.