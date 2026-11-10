Hà Nội thay thế cột biển báo giao thông nhiều tuyến phố

Mưa lớn tiếp tục trút xuống Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, riêng đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lên tới 780mm. Trong khi đó, miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng đến khoảng ngày 13/11.