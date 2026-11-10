Hà Nội thay thế cột biển báo giao thông nhiều tuyến phố
Sau phản ánh của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về tình trạng một số biển báo giao thông đặt trên vỉa hè có chiều cao không đảm bảo an toàn khiến người đi bộ liên tục gặp va chạm và bị thương, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành rà soát, thay thế cột biển và điều chỉnh độ cao theo đúng quy chuẩn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thay-the-cot-bien-bao-giao-thong-nhieu-tuyen-pho-246261110163725318.htm