Hà Nội thay hàng rào dải phân cách trên hàng loạt tuyến phố

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, hàng rào trên dải phân cách giữa tại nhiều tuyến phố như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cát Linh và Cầu Giấy được lắp đặt từ khoảng 20 năm trước.

Sau thời gian dài khai thác, hệ thống hàng rào bằng sắt sơn màu đen đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp. Tại một số vị trí, các thanh sắt bị han gỉ, mục nát từ bên trong, lớp sơn bong tróc. Nhiều mô-đun bị mất chân đế, khiến hàng rào nghiêng lệch, không còn bảo đảm chiều cao và khả năng phân cách như thiết kế ban đầu.

Đáng chú ý, hệ thống hàng rào này từng được duy tu, sửa chữa qua nhiều đợt. Tuy nhiên, việc thay thế từng phần khiến các đoạn hàng rào không đồng nhất về chủng loại, hình thức và chất lượng. Trong khi đó, vật liệu cũ tiếp tục xuống cấp, khiến công tác sửa chữa riêng lẻ không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

Hàng rào dải phân cách được thay mới nhằm bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng trên, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã đề xuất và được Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất giao triển khai dự án thay thế, lắp đặt dải phân cách giữa và hàng rào trên nhiều tuyến đường.

Các tuyến nằm trong phạm vi triển khai gồm Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Cương Kiên, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng.

Theo phương án triển khai, hệ thống hàng rào mới được thiết kế theo mẫu điển hình đã được Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố. Vật liệu sử dụng là thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chống ăn mòn, hạn chế han gỉ và tăng độ bền trước tác động của thời tiết.

Việc thay thế vật liệu được kỳ vọng kéo dài thời gian khai thác, hạn chế tình trạng hư hỏng, qua đó giảm chi phí duy tu, sửa chữa hằng năm. Đồng thời, thiết kế thống nhất giúp khắc phục tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ của hệ thống hàng rào cũ trên các tuyến phố.

Mẫu hàng rào mới cũng được định hướng đồng bộ với hệ thống đã triển khai trên một số tuyến đường như Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng. Đây là giải pháp nhằm từng bước thống nhất hình thức hạ tầng giao thông, tạo diện mạo khang trang hơn cho các tuyến phố.

Bên cạnh việc thay thế vật liệu, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng cũng được đặt ra. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra sản phẩm và quá trình thi công, lắp đặt, bảo đảm tuân thủ thiết kế và các quy định hiện hành.

Việc thay thế hàng rào dải phân cách trên nhiều tuyến phố không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp sau thời gian dài sử dụng mà còn hướng tới nâng cao mức độ an toàn giao thông, hạn chế chi phí bảo trì và cải thiện cảnh quan đô thị Hà Nội.