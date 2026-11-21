Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Trương Định - đường Vành đai 2,5 (Tân Mai), sau khi dự án đường Vành đai 2,5 và hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được đưa vào vận hành, khai thác.

Cụ thể: trên trục đường Vành đai 2,5 tại nút giao Trương Định, theo hướng từ hầm chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại, thành phố tổ chức cấm tất cả các loại phương tiện quay đầu và rẽ trái.

Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này phải đi thẳng qua nút giao, thực hiện quay đầu tại điểm mở dải phân cách lân cận, sau đó rẽ phải vào đường Trương Định.

Hình ảnh hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng.

Đối với hướng từ đường Vành đai 2,5 qua nút giao Trương Định đi Tân Mai, phương tiện ô tô bị cấm rẽ trái qua nút để đi Giải Phóng hoặc hầm chui Kim Đồng trong hai khung giờ cao điểm hằng ngày, gồm buổi sáng từ 6h đến 9h và buổi chiều từ 16h đến 19h30.

Trong thời gian này, ô tô phải rẽ phải vào phố Tân Mai, quay đầu tại điểm mở lân cận rồi đi thẳng vào đường Vành đai 2,5 hoặc qua hầm chui Kim Đồng.

Các hướng lưu thông khác tiếp tục được tổ chức theo phương án hiện trạng.

Phương án điều chỉnh bắt đầu thực hiện từ ngày 21/11/2026 và duy trì cho đến khi có thông báo thay thế.

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, biển báo và vạch sơn theo phương án mới. Đồng thời, đơn vị có trách nhiệm theo dõi tình hình lưu thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Ban Duy tu cũng tiếp tục khảo sát, xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tổng thể trên trục đường Vành đai 2,5.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội được yêu cầu theo dõi, đánh giá tình hình giao thông tại khu vực, qua đó đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông của dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng cho phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời, lực lượng chức năng điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông phù hợp với lưu lượng phương tiện qua nút giao và các khu vực lân cận.

UBND các phường Hoàng Mai, Tân Mai và Phương Liệt được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.