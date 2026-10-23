Hà Nội thay đổi phương án giao thông nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh từ 24/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về phương án hướng dẫn tổ chức giao thông từ xa trên đường Nguyễn Chí Thanh qua khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng giao thông từ xa qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh minh họa).

Phương án được triển khai từ ngày 24/10 đến hết ngày 25/11/2026, tại khu vực các phường Láng và Giảng Võ, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Theo phương án, đối với các phương tiện đi từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng, cơ quan chức năng hướng dẫn lưu thông theo lộ trình Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn - đường Láng - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng; hoặc Đào Tấn - đường Láng - Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh được hướng dẫn theo lộ trình Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh; hoặc đường Láng - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh.

Tại khu vực trung tâm nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện vẫn lưu thông liên tục qua khu vực đảo rào chắn thi công theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng. Sau khi điều chỉnh phạm vi rào chắn, bề rộng mặt đường trung bình trên đường Nguyễn Chí Thanh còn khoảng 7,5m.

Để bảo đảm giao thông trong thời gian triển khai phương án, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa; đồng thời lắp đặt biển cấm dừng, đỗ tại khu vực trung tâm nút giao và các tuyến đường xung quanh phạm vi rào chắn nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Đáng chú ý, điểm quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn trước cổng phụ Đài Truyền hình Việt Nam, sẽ được đóng. Điểm quay đầu trước Khách sạn Bảo Sơn được tổ chức duy tu, bảo đảm điều kiện phục vụ phương án tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội điều chỉnh phạm vi rào chắn phù hợp với tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Đồng thời, chỉ đạo nhà thầu xây dựng phương án thi công chi tiết, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông.

Lực lượng chức năng sẽ được bố trí điều hành giao thông 24/24 giờ, tập trung tại khu vực nút giao và các điểm quay đầu lân cận. Các đơn vị liên quan cũng phối hợp điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại nút giao Chùa Láng - Nguyễn Chí Thanh và một số nút giao lân cận để phù hợp với lưu lượng phương tiện sau khi phân luồng.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện những bất cập để đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp. Tại các vị trí đã hoàn thành thi công, nhà thầu phải thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông.

Công an thành phố Hà Nội và UBND các phường Giảng Võ, Láng phối hợp tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và dừng, đỗ xe trái phép, đặc biệt tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh.