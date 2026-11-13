Theo Công văn số 23755/VP-NC ngày 13-11-2026 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chủ trì, phối hợp với Thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan niêm yết thông tin địa chỉ Bộ phận Một cửa tại cơ quan thuế; hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuế trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cơ quan thuế từ ngày 16-11-2026.

Hà Nội thay đổi địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính thuế từ ngày 16-11. Ảnh: Đỗ Tâm

Trung tâm có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao vị trí quầy, trang thiết bị; phối hợp đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố và ứng dụng iHanoi. UBND các phường, xã chủ động thông tin qua hệ thống thông tin cơ sở để người dân, người nộp thuế nắm bắt và thực hiện.

Trước đó, tại Công văn số 54163/HAN-VP ngày 9-11-2026 Thuế thành phố Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được triển khai qua hai giai đoạn. Từ ngày 1-8-2025, cơ quan thuế bố trí công chức tại 3 điểm thuộc 2 chi nhánh; từ ngày 2-2-2026, 25 Thuế cơ sở tiếp tục cử công chức làm việc tại 30 Điểm hỗ trợ dịch vụ công số thuộc 12 chi nhánh.

Quá trình triển khai đã bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế liên tục, không gián đoạn, thực hiện tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính. Tuy nhiên, mô hình phân tán nhân lực tại 30 điểm cũng bộc lộ một số hạn chế như khó bố trí công chức thay thế, điều kiện cơ sở vật chất và đường truyền chưa đồng đều; hồ sơ giấy phải luân chuyển về Thuế cơ sở, làm tăng thời gian xử lý. Đặc biệt, người nộp thuế đến trụ sở cơ quan thuế chưa được tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp.

Để khắc phục những bất cập này, Thuế thành phố Hà Nội đã thành lập Bộ phận Một cửa tại Thuế thành phố và 25 Thuế cơ sở, với tổng số 26 bộ phận. Trong đó, Bộ phận Một cửa Thuế thành phố đặt tại G23 Thành Công, phường Giảng Võ; các bộ phận còn lại đặt tại trụ sở 25 Thuế cơ sở. Các bộ phận hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, ưu tiên bố trí công chức đã từng làm việc tại các Điểm phục vụ hành chính công, có kinh nghiệm và được tập huấn nghiệp vụ.

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h đến 17h, trừ ngày nghỉ theo quy định.

Kể từ ngày 16-11, Thuế thành phố Hà Nội chấm dứt cử công chức làm việc tại 30 Điểm hỗ trợ dịch vụ công số; ngày làm việc cuối cùng tại các điểm này là ngày 13-11. Đối với hồ sơ đã tiếp nhận, cơ quan thuế tiếp tục giải quyết và trả kết quả theo phương thức người nộp thuế đã đăng ký, không yêu cầu nộp lại.

Thuế thành phố Hà Nội cũng triển khai truyền thông về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính thuế, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, dự kiến tổ chức sơ kết 30 ngày vận hành Bộ phận Một cửa trước ngày 18-12-2026.