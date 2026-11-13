Hà Nội thắt chặt hợp tác quốc tế trong bảo tồn và phát triển làng nghề

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Hội đồng Thủ công Thế giới, các tổ chức quốc tế, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số sở ngành và lãnh đạo xã, phường, làng nghề tiêu biểu của thành phố Hà Nội.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

5 định hướng chiến lược của Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nồng nhiệt chào đón các vị lãnh đạo Hội đồng Thủ công Thế giới, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà thiết kế và gần 200 nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp năm châu đã hội tụ về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

“Sự hiện diện của quý vị hôm nay tại Hà Nội là niềm vinh dự lớn lao, là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế và khát vọng chung về việc gìn giữ, phát huy những tinh hoa thủ công truyền thống toàn cầu…”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn tự hào là trung tâm hội tụ, nơi kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Với hơn 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được công nhận, Hà Nội được mệnh danh là “Đất trăm nghề” - nơi lưu giữ kho tàng tri thức dân gian phong phú cùng bàn tay tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là dịp để Hà Nội và Việt Nam giới thiệu chiều sâu văn hóa truyền thống, mà còn là không gian đối thoại cởi mở, kết nối những “bàn tay vàng”, những tư tưởng sáng tạo từ các nền văn hóa đa dạng; cùng nhau hướng đến các giải pháp sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn Net-Zero và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường khẳng định: Trong tiến trình phát triển và hội nhập, Hà Nội xác định công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo là động lực phát triển bền vững. Để phát huy tối đa tiềm năng to lớn này, Hà Nội mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược với Hội đồng Thủ công Thế giới và các đối tác quốc tế trên 5 định hướng trọng tâm.

Một là, tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các làng nghề truyền thống tiêu biểu khác của Hà Nội và Việt Nam được công nhận và gia nhập Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo toàn cầu.

Hai là, chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình quốc tế hiệu quả về bảo tồn di sản nghề thủ công gắn với phát triển du lịch sinh thái, kinh tế đêm và bảo vệ môi trường bền vững.

Ba là, thúc đẩy các chương trình hợp tác liên kết giữa nghệ nhân Hà Nội với các nhà thiết kế, trường đại học quốc tế nhằm sáng tạo những bộ sưu tập sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ cao, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng toàn cầu.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Bốn là, hợp tác mở rộng thương mại, xúc tiến xuất khẩu và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và các nước thành viên vào các chuỗi phân phối giá trị cao trên thế giới.

Năm là, phối hợp tổ chức các hội chợ, tuần lễ thủ công và festival quốc tế, biến nghệ thuật thủ công thành nhịp cầu hữu nghị, thấu hiểu và hòa bình giữa các dân tộc.

Đưa Hà Nội thành điểm hẹn lan tỏa tinh hoa làng nghề

Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Jude van der Merwe, Chủ tịch Liên minh Thủ công Châu Á - Thái Bình Dương (APCA) bày tỏ cảm ơn vì sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo của thành phố Hà Nội đối với Đoàn đại biểu quốc tế tham dự Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Bà Merwe khẳng định, sự hiện diện của hơn 200 nghệ nhân thế giới tại Festival là minh chứng cho vị thế của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung; khẳng định tình hữu nghị của Hà Nội - Việt Nam và các nghệ nhân và hiệp hội thủ công các quốc gia trên toàn cầu.

Đại diện Liên minh Thủ công Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tại cuộc làm việc. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đại diện APCA cũng bày tỏ mong muốn phối hợp với thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong các lĩnh vực tôn vinh nghệ nhân tiêu biểu; xây dựng các chương trình lưu trú sáng tạo, đưa các nghệ nhân thế giới đến trao đổi kinh nghiệm chế tác sản phẩm; kết nối làng nghề Hà Nội với các đối tác thương mại, du lịch và giữ gìn tri thức nghề thủ công…

Tại buổi làm việc, ông Andrea Tomasi, Giám đốc đối tác chiến lược của Hiệp hội Thủ công Michelangelo châu Âu và đại diện một số tổ chức quốc tế cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong các hoạt động bảo tồn và phát triển làng nghề.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Hội đồng Thủ công Thế giới trong bảo tồn di sản, tôn vinh nghệ nhân và kết nối cộng đồng làng nghề trên toàn cầu. Từ Festival lần này, Bộ mong muốn cùng Hội đồng Thủ công Thế giới và các đối tác quốc tế thúc đẩy bốn trọng tâm hợp tác.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Thứ nhất, bảo tồn di sản, tôn vinh nghệ nhân và phát triển thế hệ kế cận. Tăng cường trạo đổi nghệ nhân, chia sẻ tri thức, kỹ nghệ, kinh nghiệm bảo tồn, truyền nghề và khơi dậy sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Thứ hai, đổi mới sáng tạo và nâng cao giá trị sản phẩm. Kết nối nghệ nhân với các nhà thiết kế, nhà khoa học và doanh nghiệp quốc tế; kết hợp tinh hoa kỹ nghệ truyền thống với công nghệ, thiết kế và thẩm mỹ đương đại.

Thứ ba, phát triển làng nghề xanh và bền vững. Thúc đẩy sử dụng nguyên liệu tái tạo, sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường; gắn phát triển làng nghề với du lịch văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn.

Thứ tư, kết nối thị trường và phát triển chuỗi giá trị toàn cầu. Tăng cường hợp tác xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại; đưa sản phẩm làng nghề tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế, bảo đảm nghệ nhân được hưởng lợi xứng đáng từ những giá trị mình tạo ra.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẵn sàng đồng hành cùng Hội đồng Thủ công Thế giới, UBND thành phố Hà Nội và các đối tác quốc tế xây dựng những sáng kiến, chương trình hợp tác cụ thể, đưa thủ đô Hà Nội trở thành một điểm hẹn hội tụ, giao thoa và lan toả tinh hoa nghề thủ công thế giới.