Hà Nội: Tháp nước Hàng Đậu trở thành 'tháp nghệ thuật' đón khách miễn phí

Khách tham quan khám phá bên trong Tháp nước Hàng Đậu nhân dịp Lễ hội Thiết kế Sáng tạo được tổ chức. Ảnh: BTC.

Ngày 14/11, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 (từ 13 đến 28/11), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã khai trương tác phẩm sắp đặt âm thanh Tháp Ẩn Ca diễn ra tại Tháp nước Hàng Đậu (phường Ba Đình, Hà Nội).

Tháp nước Hàng Đậu là một di sản kiến trúc độc đáo, gắn bó với người Hà Nội đã hơn một thế kỷ. Từ lâu, tháp nước không còn được sử dụng với công năng là địa điểm cấp nước, nhưng với người Hà Nội và du khách, đây vẫn luôn là một địa chỉ thăm quan hấp dẫn. Tháp nước Hàng Đậu từng được sử dụng làm không gian sắp đặt nghệ thuật trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Ở mùa Lễ hội năm nay, tháp nước một lần nữa được “đánh thức”.

“Tháp Ẩn Ca” là tác phẩm sắp đặt âm thanh (Sound Installation) mang tên The Tower of Hidden Songs được thực hiện bởi các nghệ sĩ: Giám tuyển: nhạc sĩ Trần Kim Ngọc; chỉ đạo nghệ thuật/ sắp đặt: nghệ sĩ Patrick Kessler (Thuỵ Sĩ); sáng tác: nghệ sĩ Ludwig Berger; chiếu sáng không gian: Phương Giờ; âm nhạc: Chuchchepati Orchestra.

Việc Tháp nước Hàng Đậu mở cửa đón khách thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ảnh: BTC.

Tại đây, hai nghệ sĩ Patrick Kessler và Ludwig Berger đến từ dàn nhạc Chuchche Pati đã đưa công chúng vào một thế giới có thể lắng nghe những sinh vật nhỏ bé theo một cách vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Công chúng sẽ được trải nghiệm sự kết nối thực hành khoa học với cảm nhận nghệ thuật, cảm nhận mối liên hệ của con người với thế giới tự nhiên.

Các nghệ sĩ đã đưa vào “Tháp Ẩn Ca” 59 bản ghi âm khoa học của 13 nhà khoa học tại 10 viện nghiên cứu thuộc 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua phần sáng tác từ các bản ghi của Ludwig Berger, những tín hiệu ấy trở thành chất liệu cho một bố cục âm thanh đa hướng. Kết hợp hiệu ứng chiếu sáng do nghệ sĩ Phương Giờ phụ trách, hệ loa treo trong lòng tháp tạo nên một “cơn mưa âm thanh”, để những rung động mong manh, những mô thức tiết tấu và các cuộc đối thoại tinh vi của côn trùng và nhện dần hiện lên đầy mê hoặc. Các bản ghi trải dài từ những khúc song ca đầy tinh tế cho đến các tín hiệu báo động và tự vệ, mở ra cánh cửa bước vào hệ sinh thái âm học phong phú của thế giới côn trùng.

Mặc dù sắp đặt âm thanh là loại hình nghệ thuật còn mới mẻ tại Việt Nam, nhưng tháp nước Hàng Đậu vẫn thu hút đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ đến tham quan, thưởng thức tác phẩm.

Trao đổi về hoạt động đưa nghệ thuật vào tháp nước, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa Bùi Thị Hương Thuỷ, (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) cho biết: “Tháp nước Hàng Đậu là một di sản kiến trúc độc đáo, việc đánh thức không gian di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại chính là một cách để chúng ta mở thêm những cánh cửa mới cho di sản: để di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sống, tiếp tục đối thoại và truyền cảm hứng trong đời sống hôm nay”.

Do không gian của Tháp nước Hàng Đậu hạn chế nên mỗi lượt tham quan của khách chỉ kéo dài 15 phút, tối đa 30 khách một lượt. Giờ đón khách hàng ngày được chia làm hai buổi: Từ 9 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 21 giờ.

Tháp nước sẽ mở cửa đón khách đến hết 28/11.