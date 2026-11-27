Sáng 27.11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Firebeat World Festival khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh (Hà Nội) với sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội; ngài Shovgi Kamal oglu Mehdizade - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam; ngài Kohdayar Marri - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam cùng đại diện các ban, ngành TP Hà Nội, hiệp hội, doanh nghiệp, nghệ nhân và đầu bếp trong nước, quốc tế.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc là nghi thức rước lửa, thắp lên ngọn lửa khai hội Firebeat, biểu tượng cho sự kết nối, giao lưu văn hóa và tinh thần hội tụ của các nền ẩm thực năm châu, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày tại Thủ đô.

Nghi thức Global Fire Moment tiếp tục đánh dấu thời khắc khai hội, truyền tải thông điệp kết nối cộng đồng qua ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật, với chủ đề “Bùng vị năm châu - Thắp lửa toàn cầu” tạo điểm nhấn cho lễ hội mang tầm vóc quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội nhấn mạnh, ẩm thực Hà Nội là kết tinh của lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống và cốt cách người Tràng An, mỗi món ăn mang câu chuyện riêng về vùng đất, con người Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội được quốc tế ghi nhận qua nhiều danh hiệu về ẩm thực, trong đó có: Thành phố ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2024, Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023, 2025 và nằm trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á năm 2025 do tạp chí Time Out bình chọn.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu

Diễn ra từ ngày 27 - 29.11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, lễ hội có quy mô 43.000m², quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước, quốc tế, giới thiệu hơn 2.000 món ăn cùng sự tham gia của gần 100 đầu bếp.

Đáng chú ý, chương trình có sự góp mặt của 30 đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs), mang đến những màn trình diễn chế biến món ăn, giới thiệu kỹ thuật cùng phong cách ẩm thực đặc trưng của nhiều nền văn hóa.

Lễ hội được tổ chức với 4 điểm nhấn gồm: Hành trình khám phá ẩm thực năm châu, Giải vô địch BBQ quốc tế - Global BBQ Championship, Đại nhạc hội quốc tế - Firebeat Global Concert và Không gian văn hóa năm châu - Global Culture Village kết hợp trải nghiệm ẩm thực với nghệ thuật, âm nhạc.

Riêng chương trình Cooking Show trong lễ khai mạc có sự trình diễn nghệ thuật ẩm thực BBQ của 26 đầu bếp quốc tế hàng đầu thuộc Worldchefs, đưa kỹ thuật chế biến chuyên nghiệp đến gần công chúng thông qua những màn biểu diễn trực tiếp.

Nghi thức thắp lửa khai hội - Global Fire Moment

Không gian lễ hội còn là nơi gặp gỡ của các đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp ẩm thực và đại diện tổ chức quốc tế, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu bản sắc ẩm thực, mở rộng kết nối giữa cộng đồng làm nghề trong nước với bạn bè quốc tế.

Hà Nội xác định ẩm thực là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ, qua đó làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu.

Hanoi Firebeat World Festival 2026 được kỳ vọng bổ sung sản phẩm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cho du khách khi đến Hà Nội, tạo cơ hội khám phá tinh hoa món ăn năm châu, tiếp cận những giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt Nam trong không gian giao lưu quốc tế.

Một số hình ảnh ghi nhận: