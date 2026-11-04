Hà Nội tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ, đất ở cho 10.928 trường hợp

Nội dung này liên quan đến 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội điều hành nội dung kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Theo Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26-10-2026 của UBND thành phố, quá trình triển khai Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND thành phố còn vướng mắc đối với 10.928 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đã được UBND thành phố và HĐND quận Hà Đông trước đây chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở sau ngày 1-10-2009.

Các trường hợp này nằm trong tổng số khoảng 22.031 trường hợp đã được UBND thành phố tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố tại Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14-7-2026.

Ngày 1-10-2009 là thời điểm Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố có hiệu lực, trong đó quy định thành phố thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố Hà Nội đề xuất cho UBND cấp xã được áp dụng các văn bản của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông trước khi sắp xếp ban hành sau ngày 1-10-2009 làm căn cứ giải quyết việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Các xã, phường thuộc phạm vi đề xuất gồm: Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công và Quốc Oai. Đây là các địa bàn thuộc quận Hà Đông, huyện Thanh Trì và huyện Quốc Oai trước khi sắp xếp. Các nội dung khác tiếp tục triển khai theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Trong báo cáo trình kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nêu rõ, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đã thống nhất chủ trương theo nội dung UBND thành phố trình, đồng thời giao trách nhiệm toàn diện cho UBND thành phố tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nội dung, phạm vi và nguyên tắc của nghị quyết.

Ban đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở; chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. UBND cấp xã và các cơ quan liên quan cần phối hợp giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng quy định.

Đối với nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn có cách hiểu khác nhau về căn cứ pháp lý, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố chủ động đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Tổ đại biểu số 13), Bí thư Đảng ủy phường Hà Đông thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Tổ đại biểu số 13), Bí thư Đảng ủy phường Hà Đông cho biết, trên địa bàn phường vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ phát sinh từ nhiều giai đoạn trước đây.

Đại biểu bày tỏ sự nhất trí với chủ trương tháo gỡ vướng mắc về đất dịch vụ trên địa bàn quận Hà Đông cũng như các quận, huyện trước đây của thành phố. Theo đại biểu, nội dung xem xét lần này đã bổ sung cụ thể về thời điểm xác định và xét duyệt của UBND thành phố.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả xin ý kiến các nội dung do UBND thành phố trình, trong đó có nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Nghị quyết đề nghị UBND thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền và chỉ đạo các xã, phường, cơ quan liên quan tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Tuyến Thái

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đề nghị, UBND thành phố khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền những vướng mắc phát sinh để triển khai thực hiện ngay theo Nghị quyết của HĐND thành phố; đồng thời tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công việc, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan đến thực hiện chính sách đất dịch vụ, đất ở trong năm 2027. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, địa phương cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết.