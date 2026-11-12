Hà Nội tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hàng trăm dự án chậm triển khai

Cử tri 4 xã Vân Đình; Ứng Hoà; Hoà Xá và Ứng Thiên đã kiến nghị với tổ đại biểu số 21 HĐND thành phố Hà Nội tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng nay nhiều vấn đề dân sinh, như: đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường 428; cần có phương án sửa chữa mặt đường xuống cấp, bảo đảm an toàn giao thông khi dự án chưa triển khai. Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số vấn đề liên quan vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính.