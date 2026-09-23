Hà Nội tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng

167 dự án đang được triển khai

Ngày 23/9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì làm việc với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ và những kiến nghị, đề xuất.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố đang triển khai 167 dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, nhất là đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói.

Bên cạnh đó, các dự án gặp khó khăn về nguồn cung và giá vật tư, vật liệu xây dựng. Tại một số thời điểm, nguồn cung một số loại vật liệu chủ yếu như cát, đá, cấp phối và vật liệu phục vụ thi công nền, mặt đường chưa đáp ứng kịp nhu cầu.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng làm tăng giá vật liệu và chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến khả năng huy động vật liệu của nhà thầu và tiến độ thi công.

Đối với các dự án do UBND các phường, xã thực hiện, một số vị trí dù đã được bàn giao mặt bằng nhưng hệ thống công trình ngầm, nổi chưa được di chuyển hoặc xử lý dứt điểm. Điều này khiến mặt bằng thi công bị chia cắt, không liên tục.

Ngoài ra, nhu cầu sử dụng lao động xây dựng tăng cao dẫn đến thiếu hụt nhân công, lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật, thợ vận hành máy móc, thiết bị và cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm.

Trong ảnh là dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh: Hữu Thắng).

Một số dự án còn gặp vướng mắc trong giải quyết thủ tục đầu tư, thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ từng nhóm vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến "đường găng" tiến độ, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công liên tục.

Đồng thời, bảo đảm nguồn vật liệu và nhân lực; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, ưu tiên các dự án trọng điểm, cấp bách và những dự án có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026.

Không để có mặt bằng sạch nhưng dự án chậm triển khai

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua.

Tuy nhiên, ông cho rằng tại nhiều dự án, mặc dù mặt bằng đã được bàn giao nhưng tiến độ thi công thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Những vướng mắc về đơn giá, định mức, hợp đồng đấu thầu, nguồn cung vật tư, phương án thi công... đang tác động trực tiếp đến tiến độ công trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị nhìn thẳng vào nguyên nhân, chủ động tháo gỡ từng nhóm khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, né tránh trách nhiệm.

Đối với các vấn đề liên quan đến đơn giá, định mức và hợp đồng trọn gói, các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất giải pháp theo thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành phương án đơn giá trong tháng 9/2026 để trình HĐND thành phố xem xét.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động chuẩn bị giải pháp về vật tư, vật liệu và phương án thi công; nâng cao năng lực dự báo nhu cầu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến phương pháp thi công nhằm nâng năng suất, rút ngắn thời gian thực hiện các công trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông kết luận hội nghị (Ảnh: Phạm Hùng).

Cùng với đó, cần có giải pháp tổng thể đối với việc xử lý đất và phế thải xây dựng; rà soát, bố trí phù hợp các điểm trung chuyển, xử lý ngay trên địa bàn, hạn chế vận chuyển cự ly xa, qua đó giảm chi phí và tránh lãng phí tài nguyên.

Về tiến độ các dự án cụ thể, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các Ban Quản lý dự án tập trung triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra, nhất là các dự án đường Vành đai 1, đường Vành đai 2,5, đường Vành đai 3,5, Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai và các công trình trọng điểm khác.

Riêng dự án Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu thi công, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch trước Tết Dương lịch năm 2027.

Nhấn mạnh yêu cầu sử dụng hiệu quả mặt bằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, khi người dân đã bàn giao nhà, đất để thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tổ chức thi công, không để xảy ra tình trạng đã có mặt bằng sạch nhưng dự án chậm triển khai.

"Việc bảo đảm tiến độ công trình là thước đo năng lực điều hành, kỷ cương hành chính và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền các cấp đối với nhân dân và sự phát triển chung", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.