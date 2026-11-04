Hà Nội tháo gỡ vướng mắc đất dịch vụ, rà soát danh mục dự án nhà ở thương mại

Tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ, đất ở cho 10.928 trường hợp

Tại kỳ họp, có 105/106 đại biểu tham gia lấy ý kiến thống nhất với nội dung UBND thành phố trình về tháo gỡ vướng mắc giao đất dịch vụ, đất ở, đạt tỷ lệ 99,06%. Nội dung này liên quan đến 10.928 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại một số xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Theo Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26/10/2026 của UBND thành phố, quá trình triển khai Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của HĐND thành phố còn vướng mắc đối với 10.928 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đã được UBND thành phố và HĐND quận Hà Đông trước đây chấp thuận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở sau ngày 1/10/2009. Các trường hợp này nằm trong tổng số khoảng 22.031 trường hợp đã được UBND thành phố tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố tại Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14/7/2026.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Quang Thái

Ngày 1/10/2009 là thời điểm Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố có hiệu lực, trong đó quy định thành phố thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng tiền.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố Hà Nội đề xuất cho UBND cấp xã được áp dụng các văn bản của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND quận Hà Đông trước khi sắp xếp ban hành sau ngày 1/10/2009 làm căn cứ giải quyết việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Các xã, phường thuộc phạm vi đề xuất, gồm: Hà Đông, Dương Nội, Phú Lương, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Định Công và Quốc Oai. Đây là các địa bàn thuộc quận Hà Đông, huyện Thanh Trì và huyện Quốc Oai trước khi sắp xếp. Các nội dung khác tiếp tục triển khai theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND.

Trong báo cáo trình kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nêu rõ, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đã thống nhất chủ trương theo nội dung UBND thành phố trình; đồng thời, giao trách nhiệm toàn diện cho UBND thành phố tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng nội dung, phạm vi và nguyên tắc của nghị quyết.

Ban đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở; chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. UBND cấp xã và các cơ quan liên quan cần phối hợp giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và đúng quy định.

Đối với nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn có cách hiểu khác nhau về căn cứ pháp lý, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chủ động đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả xin ý kiến các nội dung do UBND thành phố trình; trong đó, có nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở.

Nghị quyết đề nghị UBND thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chủ động giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền và chỉ đạo các xã, phường, cơ quan liên quan tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai, UBND thành phố cần khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền những vướng mắc phát sinh để triển khai thực hiện ngay theo nghị quyết của HĐND thành phố; đồng thời tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND. Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công việc, phấn đấu giải quyết dứt điểm các trường hợp liên quan đến thực hiện chính sách đất dịch vụ, đất ở trong năm 2027. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, địa phương cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết.

Đưa 14 khu đất ra khỏi danh mục thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 3).

Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 3) về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Sáng trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Tuyến Thái

Cụ thể, điều chỉnh danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29-4-2025 và số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025.

Đồng thời, đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất, tổng diện tích 109,1ha, gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án Xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn, Xây dựng khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng, khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng (xã Đông Anh); khu nhà ở Nam Hồng, khu nhà ở (xã Phúc Thịnh); khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, xây dựng công trình hỗn hợp (văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ) tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng, công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng dịch vụ và thương mại, khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ (phường Vĩnh Hưng).

Nghị quyết cũng điều chỉnh giảm diện tích đất đối với 1 khu đất, diện tích giảm là 4,6ha, đó là khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (xã Hoài Đức).

Theo Nghị quyết, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với 2 khu đất, tổng diện tích 45,5ha, gồm: Khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Sóc Sơn); khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Yên Xuân).

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, HĐND thành phố giao UBND thành phố tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án thí điểm khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và những quy định khác của pháp luật có liên quan; không chồng lấn, trùng lặp với các dự án đã được chấp thuận trên cùng một khu đất; triển khai thực hiện những dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

UBND thành phố cũng được giao đánh giá tổng thể kết quả, hiệu quả triển khai các dự án thí điểm trên thực tế, mức độ đáp ứng mục tiêu chính sách, tiến độ thực hiện, những rủi ro và hạn chế phát sinh; tập trung tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất...

Trước đó, theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội, nội dung dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 112-TB/BNCTU, các nội dung thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tại Báo cáo khảo sát số 122/BC-BKTNS ngày 19/10/2026; trong đó, lưu ý cần đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai các dự án thí điểm trên thực tế và quy trình, tiến độ tổ chức triển khai thực hiện.