Hà Nội tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong tiêu thụ nông sản

Thông qua các diễn đàn khuyến nông, hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất - tiêu thụ, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang từng bước đưa sản xuất đến gần hơn với nhu cầu thị trường.

Giới thiệu nông sản an toàn của xã Hòa Xá (Hà Nội) tại Diễn đàn Khuyến nông @ năm 2026. Ảnh: Dung Quỳnh

Cầu nối giữa người sản xuất và doanh nghiệp

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội) đã phối hợp với các địa phương, tổ chức liên quan triển khai nhiều hoạt động kết nối, tạo điều kiện để nông dân gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp thu mua. Hoạt động này góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong tiêu thụ nông sản, thực phẩm; mở rộng cơ hội hợp tác, tiêu thụ ổn định và lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xá Phùng Thị Mai Thu cho biết, sản xuất nông nghiệp tại địa phương còn nhiều khó khăn do quy mô nhỏ lẻ, manh mún, liên kết sản xuất - tiêu thụ chưa chặt chẽ, đầu ra thiếu ổn định.

“Thông qua phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức các diễn đàn khuyến nông về liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, nông dân địa phương có cơ hội trao đổi trực tiếp với chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Cách làm này góp phần nâng cao kiến thức, thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường và thúc đẩy ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm”, bà Phùng Thị Mai Thu chia sẻ.

Còn tại xã Mê Linh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao Đàm Văn Đua thông tin, với khoảng 200ha trồng rau màu, hợp tác xã có năng lực cung cấp hàng nghìn tấn rau, củ cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Do đó, việc kết nối tiêu thụ nông sản thông qua hội chợ, hội thảo và các chương trình làm việc với doanh nghiệp giúp hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác, từng bước bảo đảm đầu ra ổn định.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Nguyễn Khắc Lâm cho rằng, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao giá trị nông sản, bảo đảm đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Thông qua kết nối với các doanh nghiệp, nhất là những đơn vị sở hữu hệ thống phân phối lớn, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ nông dân có điều kiện đổi mới phương thức sản xuất, chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu.

“Để khắc phục tình trạng được mùa mất giá, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư vấn phát triển các mô hình liên kết phù hợp”, ông Nguyễn Khắc Lâm nói.

Phát triển vùng chuyên canh, mở rộng thị trường tiêu thụ

Dù đã có những chuyển biến tích cực, đầu ra nông sản vẫn là bài toán cần tiếp tục tháo gỡ. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, nông dân thiếu thông tin thị trường và mối liên kết chưa bền chặt giữa các khâu sản xuất, chế biến, phân phối sản phẩm.

Đặc biệt, với những mặt hàng có tính mùa vụ, nếu không có kế hoạch thu mua và phương án bảo quản, chế biến phù hợp, tình trạng nguồn cung tăng nhanh trong thời gian ngắn có thể khiến giá bán giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người sản xuất.

Đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế trên, Phó Chủ tịch UBND xã Mê Linh Trần Sỹ Đạt cho biết, xã tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng các mô hình rau an toàn, hoa, cây cảnh và thúc đẩy sản xuất hàng hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với phát triển vùng sản xuất, xã tiếp tục hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp thông qua các hội nghị, hội thảo và sàn thương mại điện tử, qua đó mở rộng thị trường, nhất là đối với những mặt hàng vào vụ thu hoạch.

Từ góc độ doanh nghiệp phân phối, để đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam (phường Phương Liệt) Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, các địa phương cần tập trung phát triển vùng chuyên canh có quy mô đủ lớn, tạo thuận lợi cho ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức thu mua.

Cùng với tổ chức sản xuất, các địa phương, hợp tác xã cần tập trung xây dựng thương hiệu và quảng bá nông sản địa phương thông qua hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại và nền tảng số. Việc tham gia “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm cơ hội để các chủ thể hoàn thiện chất lượng, khẳng định bản sắc sản phẩm và tiếp cận nhiều nhóm khách hàng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương đề nghị, để liên kết sản xuất tiêu thụ phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương và hợp tác xã phải định hướng sản xuất gắn với thị trường. Việc xây dựng kế hoạch mùa vụ, lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng quy trình sản xuất an toàn và tăng cường sơ chế, bảo quản sẽ giúp nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng. Đối với doanh nghiệp, liên kết với vùng nguyên liệu ổn định cũng góp phần kiểm soát chất lượng, giảm chi phí thu mua và bảo đảm nguồn cung.

“Các hợp tác xã cần phát huy vai trò tổ chức sản xuất, tập hợp các hộ thành viên, thống nhất quy trình kỹ thuật và sản lượng cung ứng. Khi có đủ sản lượng, chất lượng đồng đều và thông tin truy xuất rõ ràng, nông sản sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm, bếp ăn tập thể và các kênh phân phối hiện đại, từ đó từng bước khắc phục tình trạng “được mùa mất giá”, ông Nguyễn Mạnh Phương nêu.