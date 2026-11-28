Củng cố HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 3/10/2026 của UBND TP Hà Nội về phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2027, tổng số HTX trên địa bàn thành phố ước đạt 2.962 đơn vị trong năm 2026, thu hút khoảng 619.914 thành viên. Trong đó, số HTX đang hoạt động ước đạt 2.591 đơn vị.

HTX có vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất, kết nối các hộ dân và tiêu thụ sản phẩm. Tại khu vực nông thôn, nhiều HTX tham gia xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình canh tác an toàn, phát triển sản phẩm OCOP và liên kết với doanh nghiệp. Đây là những hoạt động góp phần thực hiện các tiêu chí về tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn.

Người dân thu hoạch rau tại HTX Dịch vụ tổng hợp Đông Cao, xã Mê Linh, Hà Nôi.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn những hạn chế. Theo số liệu ước thực hiện năm 2026, bên cạnh 2.591 HTX đang hoạt động, tổng số HTX trên địa bàn là 2.962 đơn vị. Điều này cho thấy vẫn còn một bộ phận HTX chưa hoạt động hoặc chưa được xếp vào nhóm đang hoạt động. Một số đơn vị có quy mô nhỏ, năng lực quản trị hạn chế, thiếu phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, chưa tạo được liên kết bền vững với doanh nghiệp và thị trường. Nhiều HTX cũng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai và chính sách hỗ trợ.

Trước thực tế đó, Kế hoạch 385/KH-UBND xác định nhiệm vụ củng cố các HTX hoạt động kém hiệu quả nhưng còn khả năng phát triển; xử lý dứt điểm những HTX đã ngừng hoạt động, chưa chuyển đổi hoặc tổ chức lại theo Luật HTX năm 2023. Thành phố cũng định hướng củng cố, phát triển HTX theo hướng hợp nhất, sáp nhập tại 20 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở nhu cầu và tính tự nguyện của các đơn vị.

Theo phụ lục kế hoạch, số HTX giải thể năm 2026 ước đạt 100 đơn vị và chỉ tiêu năm 2027 tiếp tục là 100 đơn vị. Tuy nhiên, quá trình xử lý các HTX ngừng hoạt động có thể gặp vướng mắc về hồ sơ, sổ sách, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và tài sản chung. Với những đơn vị tồn tại kéo dài, việc xác định trách nhiệm, xử lý nợ và hoàn thiện thủ tục giải thể không đơn giản.

Do đó, bên cạnh việc rà soát, phân loại, thành phố cần có hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm HTX, nhất là những đơn vị đã ngừng hoạt động nhiều năm, thiếu hồ sơ hoặc còn tồn tại nghĩa vụ tài chính. Việc củng cố tổ chức cũng cần gắn với nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phương án sản xuất kinh doanh và khả năng liên kết thị trường, tránh chạy theo số lượng mà thiếu hiệu quả thực chất.

Thiếu vốn, nhân lực cản trở chuyển đổi số

Một điểm nghẽn khác là năng lực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Theo Kế hoạch 385/KH-UBND, số HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản ước đạt 213 đơn vị trong năm 2026, tăng so với 68 đơn vị thực hiện năm 2025. Dù có chuyển biến, việc ứng dụng công nghệ vẫn là thách thức đối với nhiều HTX có quy mô nhỏ và nguồn lực tài chính hạn chế.

Chuyển đổi số không chỉ đòi hỏi kinh phí đầu tư ban đầu mà còn cần nhân lực có khả năng vận hành, cập nhật dữ liệu và duy trì hệ thống. Với những HTX chưa có cán bộ chuyên trách, việc triển khai phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, nhật ký sản xuất hay tem truy xuất nguồn gốc có thể trở thành gánh nặng. Nếu thiếu hướng dẫn và không gắn với nhu cầu thực tế, các công cụ được đầu tư cũng khó phát huy hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026, quy định chính sách thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. UBND thành phố tiếp đó ban hành Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND ngày 3/10/2026 để quy định chi tiết việc triển khai chính sách.

Theo kế hoạch triển khai đợt hỗ trợ thứ nhất năm 2026, thành phố bố trí 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ ngày 9/11 đến ngày 4/12/2026 thông qua mini app HANOINEXT trên ứng dụng iHanoi.

Các HTX đủ điều kiện có thể đăng ký phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và phiếu hỗ trợ thương mại điện tử. Mức hỗ trợ tối đa là 70% chi phí sử dụng dịch vụ, với mức trần 60 triệu đồng cho mỗi loại phiếu đối với HTX. Chính sách hướng tới hỗ trợ các đơn vị ứng dụng công cụ quản trị, kế toán, bán hàng và quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Đây là cơ hội để HTX tiếp cận công nghệ, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao năng lực quản trị. Tuy nhiên, hỗ trợ kinh phí mới chỉ giải quyết một phần khó khăn. Để chính sách phát huy hiệu quả, cần kết hợp đào tạo kỹ năng, tư vấn lựa chọn giải pháp phù hợp và hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, tránh tình trạng đầu tư phần mềm nhưng thiếu nhân lực vận hành.

Cần đồng bộ giải pháp về vốn, đất đai và thị trườngNgoài những khó khăn về tổ chức và công nghệ, thiếu vốn và mặt bằng sản xuất vẫn là trở ngại đối với nhiều HTX. Không ít đơn vị thiếu tài sản bảo đảm nên khó tiếp cận vốn vay ngân hàng; nguồn vốn tự có hạn chế khiến việc đầu tư máy móc, nhà xưởng, kho bảo quản và vùng nguyên liệu gặp khó khăn.

Đối với HTX nông nghiệp, việc duy trì vùng sản xuất tập trung, đầu tư hệ thống tưới tiêu và hạ tầng phục vụ sản xuất có ý nghĩa trực tiếp đến năng suất, chất lượng nông sản. Trong khi đó, các HTX làng nghề cần mặt bằng ổn định để bố trí nhà xưởng, tổ chức sản xuất và giới thiệu sản phẩm. Áp lực đô thị hóa cùng vướng mắc về thủ tục đất đai cũng có thể khiến nhiều đơn vị khó mở rộng quy mô.

Vì vậy, các kiến nghị về bổ sung nguồn lực cho Quỹ

Hỗ trợ phát triển HTX, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và hỗ trợ xúc tiến thương mại cần được quan tâm giải quyết. Cùng với đó, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện để HTX ổn định hoạt động và mở rộng liên kết tiêu thụ.

Vốn, mặt bằng sản xuất, nhân lực và năng lực chuyển đổi số còn hạn chế đang là những rào cản đối với sự phát triển của nhiều hợp tác xã (HTX) tại Hà Nội.

Trong xây dựng NTM, HTX là đầu mối liên kết các hộ sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi phương thức canh tác và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Một HTX hoạt động hiệu quả có thể giúp người dân giảm sản xuất nhỏ lẻ, tiếp cận quy trình an toàn, mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập.

Do đó, Hà Nội cần tập trung nguồn lực cho những HTX có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng liên kết và tạo giá trị cho cộng đồng. Chính sách hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với kết quả đầu ra; chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ phù hợp, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và tăng khả năng tiếp cận tín dụng.

Khi những điểm nghẽn này được giải quyết đồng bộ, HTX sẽ có điều kiện phát huy vai trò trong tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện đời sống người dân, góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển nông thôn bền vững.