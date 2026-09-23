Hà Nội: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Nhận diện những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố đang triển khai 167 dự án. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương, các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là vướng mắc đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định, trọn gói.

Ngoài ra, các dự án cũng gặp khó khăn về nguồn cung và giá vật tư, vật liệu xây dựng. Tại một số thời điểm xảy ra tình trạng nguồn cung một số loại vật liệu chủ yếu như cát, đá, cấp phối và các vật liệu phục vụ thi công nền, mặt đường chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Việc khan hiếm nguồn cung đồng thời làm tăng giá vật liệu, chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến khả năng huy động vật liệu của các nhà thầu và tiến độ thi công.

Đối với các dự án do UBND các phường, xã thực hiện, một số vị trí mặc dù đã bàn giao mặt bằng nhưng hệ thống công trình ngầm, nổi chưa được di chuyển hoặc chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến mặt bằng thi công bị chia cắt, không liên tục.

Đại diện các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng lao động xây dựng tăng cao, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân công, lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật, thợ vận hành máy móc - thiết bị và cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm. Một số dự án còn gặp vướng mắc trong giải quyết thủ tục đầu tư, thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đề xuất thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ từng nhóm vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến “đường găng” tiến độ; tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công liên tục; bảo đảm nguồn vật liệu và nhân lực; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, ưu tiên xử lý các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án đầu tư có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026...

Không để xảy ra tình trạng chờ đợi, né tránh trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tại thực địa. Đối với vướng mắc trong việc di chuyển các công trình ngầm nổi, đồng chí Bùi Duy Cường giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc giải quyết dứt điểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu các Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tại thực địa. Ảnh: Phạm Hùng

Đối với các thủ tục di chuyển các bãi chứa, phế thải, thành phố đã có 3 hướng xử lý cụ thể, gồm: Các bãi chứa theo quy hoạch, các điểm tạm thời và xử lý tại chỗ.

Tuy nhiên, liên quan đến vướng mắc về cự ly vận chuyển và điểm đến thuận lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục rà soát cụ thể các điểm và công bố công khai.

Đối với vướng mắc về hợp đồng đơn giá trọn gói, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Xây dựng làm việc với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và hướng dẫn cụ thể để thực hiện các nội dung.

“Thành phố cũng sẽ ưu tiên về thủ tục đầu tư, bố trí vốn đối với các dự án có khả năng hoàn thành thành dứt điểm để đưa vào khai thác sử dụng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cho biết.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, các Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua.

Tuy nhiên, tại nhiều dự án, mặc dù mặt bằng đã được bàn giao nhưng tiến độ thi công thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Những vướng mắc về đơn giá, định mức, hợp đồng đấu thầu, nguồn cung vật tư, phương án thi công... đang tác động trực tiếp đến tiến độ các công trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị nhìn thẳng vào nguyên nhân, chủ động tháo gỡ từng nhóm khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, né tránh trách nhiệm.

Đối với những vấn đề liên quan đơn giá, định mức và hợp đồng trọn gói, các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất giải pháp theo thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành phương án đơn giá trong tháng 9-2026 để trình HĐND thành phố xem xét.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động chuẩn bị giải pháp về vật tư, vật liệu và phương án thi công; nâng cao năng lực dự báo nhu cầu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến phương pháp thi công để nâng năng suất, rút ngắn thời gian thực hiện các công trình.

Cùng với đó, cần có giải pháp tổng thể đối với xử lý đất và phế thải xây dựng; rà soát, bố trí phù hợp các điểm trung chuyển, xử lý ngay trên địa bàn, hạn chế việc vận chuyển cự ly xa, qua đó giảm chi phí và tránh lãng phí tài nguyên.

Về tiến độ các dự án cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các Ban Quản lý dự án tập trung triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra, nhất là các dự án: Xây dựng đường Vành đai 1; đường Vành đai 2,5; đường Vành đai 3.5; quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai và các công trình trọng điểm khác.

Riêng đối với dự án quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu thi công, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch trước Tết dương lịch năm 2027.

Nhấn mạnh yêu cầu sử dụng hiệu quả mặt bằng, đồng chí Nguyễn Trọng Đông lưu ý, khi người dân đã bàn giao nhà, đất để thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tổ chức thi công, không để tình trạng đã có mặt bằng sạch mà dự án chậm triển khai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, việc bảo đảm tiến độ công trình là thước đo năng lực điều hành, kỷ cương hành chính và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền các cấp đối với nhân dân và sự phát triển chung.