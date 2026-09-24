Hà Nội tháo dỡ hàng loạt nhà gỗ, nhà dạng container trên đất rừng

Ngày 24/9, đại diện UBND xã Trung Giã cho biết, xã vừa thực hiện cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn.

UBND xã cho biết, đợt ra quân này nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm và ngăn chặn các hành vi mới phát sinh nhằm lập lại trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong đợt xử lý này, có 6 trường hợp tại các thôn Hoa Sơn, Xuân Bảng và Thanh Hà phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, với tổng diện tích chiếm đất 1.183,21m². Các công trình vi phạm có diện tích rộng nhất là 282m², gồm các dạng nhà khung gỗ, nhà xây gạch, móng nhà, nhà khung sắt dạng container...

Cụ thể, đối tượng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm ông V.V.N vi phạm 112,0m² tại thôn Hoa Sơn, ông L.T.X vi phạm 263,21m² tại thôn Xuân Bảng, ông B.T.C vi phạm 282,0m² tại thôn Xuân Bảng, ông B.X.T vi phạm 216,0m² tại thôn Thanh Hà, ông N.Q.D vi phạm 150,0m² tại thôn Thanh Hà và ông V.V.Y vi phạm 160,0m² tại thôn Thanh Hà.

Một công trình bị người dân phản ánh xây dựng trên đất rừng tại xã Trung Giã.

Lực lượng chức năng đã huy động máy múc, phương tiện cơ giới cùng nhân lực tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm như nhà khung gỗ, nhà khung sắt, móng nhà gạch chỉ, trả lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, toàn bộ vật liệu sau cưỡng chế sẽ được hủy bỏ ngay tại hiện trường.

Sau khi xử lý, UBND xã Trung Giã đã bàn giao hiện trạng cho cấp ủy, lãnh đạo thôn quản lý, kiểm tra, giám sát; xây dựng phương án quản lý, sử dụng khu đất, phòng ngừa tái lấn chiếm.

Hiện nay, xã Trung Giã đang quản lý 1.870ha rừng phòng hộ. Qua rà soát, trên địa bàn xã còn tồn đọng 115 trường hợp vi phạm đất đai trong quy hoạch rừng, trong đó 99 trường hợp là tồn tại trước ngày 1/7/2025 và 16 trường hợp phát sinh sau thời điểm này. Trước thực tế đó, xã đang phân loại từng trường hợp, hoàn thiện hồ sơ và xác định thời hạn xử lý.

16 trường hợp vi phạm đất đai trong quy hoạch rừng mới, trong đó có 3 trường hợp san gạt đất và 13 trường hợp xây dựng công trình.