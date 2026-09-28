Hà Nội: Tháo biển khoảng cách, cầu Nhật Tân vẫn ùn tắc

Gần 8h ngày 28/9, khu vực đường dẫn lên cầu Nhật Tân, hướng từ Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài, xảy ra ùn tắc.

Đáng chú ý, tại làn đường dành cho ô tô có đến 3 hàng xe đi chậm để lên cầu.

Ở khu vực đường dẫn lên cầu từ đường An Dương Vương, cũng có đến 3 hàng ô tô di chuyển chậm.

Còn ở trên cầu, các xe di chuyển chậm, đi thành hàng theo hướng sân bay Nội Bài. Ước tính tốc độ di chuyển của ô tô khoảng 50-60km/h.

Ở chiều đường ngược lại, hướng từ cầu vào trung tâm thành phố, dòng phương tiện bị ùn tắc ngay từ đường dẫn lên cầu. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực đầu cầu xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô tại làn 1 (làn sát lan can cầu), khiến các phương tiện phải di chuyển chậm.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, nguyên nhân ùn tắc tại cầu Nhật Tân xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc hạn chế một số phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng cao. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng đang trong quá trình làm quen với việc nhận biết khoảng cách theo vạch sơn mới.

Từ sáng 24/9, người tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân bắt đầu ghi nhận hệ thống biển báo và vạch kẻ xác định khoảng cách được lắp đặt. Tại mỗi vị trí có 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0, 50, 100, 150 và 200m. Tương ứng với các biển báo là những vạch sơn trên mặt đường, giúp tài xế ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước và chủ động điều chỉnh tốc độ. Việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch kẻ nhằm tăng cảnh báo trực quan, giúp người tham gia giao thông giữ khoảng cách an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn, nhất là khi mật độ phương tiện cao. Tuy nhiên, từ ngày 24-27/9, khu vực cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu xuất hiện tình trạng ô tô di chuyển chậm ở cả hai chiều. Có thời điểm, tại chiều từ Vành đai 2 đi sân bay Nội Bài, dòng xe xếp thành 3 hàng kéo dài từ khu vực đường dẫn lên cầu. Chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm thời gỡ biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, nhằm tiếp tục tuyên truyền cho người tham gia giao thông hiểu, bởi người dân đang sợ bị xử phạt vi phạm giao thông.