Tam môn và bình phong đá tại Khu lưu niệm danh nhân Cao Bá Quát (xã Gia Lâm, TP. Hà Nội)

Mạch nguồn khoa bảng nơi làng Sủi ngàn năm

Nằm giữa không gian văn hóa vùng châu thổ sông Hồng và sông Đuống, làng Phú Thị (tên gọi xưa là làng Sủi, nay thuộc xã Gia Lâm, TP. Hà Nội) từ lâu được biết đến là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng. Theo các tư liệu lịch sử, nơi đây có nhiều người đỗ đạt, trong đó có 10 vị Tiến sĩ được ghi danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Truyền thống ấy góp phần làm nên niềm tự hào của quê hương với câu truyền tụng: “Nhất môn tam tiến sĩ, đồng triều tứ thượng thư” (một nhà có ba đời đỗ Tiến sĩ, một làng có bốn người cùng làm Thượng thư). Những dòng họ như Đoàn, Nguyễn Huy, Trịnh, Trần, Cao… cũng góp phần bồi đắp và lưu truyền mạch nguồn hiếu học qua nhiều thế hệ.

Trong dòng chảy khoa bảng ấy, Cao Bá Quát là một trong những danh nhân tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử văn học và văn hóa dân tộc. Sinh năm 1808 tại làng Sủi, trong một gia đình có truyền thống Nho học, ông có tên tự là Chu Thần, Mẫn Hiên, hiệu Cúc Đường. Ngay từ nhỏ, Cao Bá Quát đã bộc lộ tư chất thông minh, năng khiếu văn chương và khả năng ứng đối hơn người. Được người ông họ là Cao Huy Diệu, một nhà nho có tiếng, tận tình dạy dỗ, ông sớm nổi danh trong vùng bởi tài ứng khẩu thành thơ.

Theo một số tư liệu, khoảng năm 10 tuổi, Cao Bá Quát theo gia đình ra Thăng Long, sinh sống tại khu vực phố Đình Ngang ngày nay. Đến năm 1831, ông dự kỳ thi Hương và đỗ Cử nhân, xếp thứ hai (Á nguyên). Thành quả ấy là dấu mốc quan trọng trên con đường khoa cử, đồng thời mở đầu cho hành trình của một tài năng văn chương lớn, người về sau được hậu thế nhắc đến với tài thơ văn xuất chúng và khí phách riêng biệt.

Bản lĩnh “Thánh thơ” và khí tiết sĩ phu Bắc Hà

Cuộc đời Cao Bá Quát trải qua nhiều thăng trầm chốn quan trường. Từ một nhà nho tài hoa, ông từng giữ nhiều chức vụ trong triều Nguyễn, nhưng cũng chịu án phạt vì vụ sửa bài thi tại trường thi Thừa Thiên năm 1841. Dù vậy, tài năng văn chương của ông vẫn được giới sĩ phu đương thời ngưỡng mộ, gắn với câu truyền tụng: “Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán”. Năm 1854, trước những biến động xã hội, ông tham gia khởi nghĩa Mỹ Lương và năm 1855 Cao Bá Quát tử trận trong cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương (Chương Mỹ - Hà Tây cũ, nay là Hà Nội), khép lại cuộc đời nhiều biến động của một nhà thơ tài hoa và nhân vật lịch sử đặc biệt thế kỷ XIX.

Quang cảnh Khu tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát.

Không gian tôn vinh di sản giữa lòng quê hương

Nhằm tri ân và gìn giữ di sản tinh thần của danh nhân Cao Bá Quát, sau các hội thảo khoa học được tổ chức năm 2008, dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Cao Bá Quát được triển khai tại quê hương ông. Công trình khởi công ngày 6/6/2010 và khánh thành ngày 30/3/2011, tại khu vực đầu làng Phú Thụy, xã Phú Thị.

Nằm gần quần thể di tích Đình – Đền – Chùa Sủi, trên khuôn viên rộng hơn 4.226 m², khu lưu niệm được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, tạo nên không gian trang nghiêm, hài hòa với cảnh quan làng quê. Qua cổng Tam môn và bức bình phong đá, khoảng sân gạch rộng mở ra các hạng mục như nhà bia, bái đường, hậu đường, nhà bếp và ao, tạo nên tổng thể kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.

Không gian thờ tự nổi bật với hệ thống hương án, khám thờ, cửa võng được chạm khắc tinh xảo, sơn son thếp vàng. Chính giữa là tượng đồng danh nhân Cao Bá Quát, phía trên có bức hoành phi ghi bốn chữ “Thi như kỳ nhân” (Thơ cũng như người). Đây không chỉ là lời tôn vinh tài năng thi ca mà còn gợi nhắc sự gắn kết giữa văn chương và nhân cách của bậc sĩ phu Bắc Hà.

Gian thờ chính tôn nghiêm với bức hoành phi “Thi như kỳ nhân” (Thơ cũng như người), khẳng định sự hòa quyện giữa tài năng thi ca xuất chúng và khí tiết thanh cao của danh nhân Cao Bá Quát

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, năm 2016, Khu lưu niệm danh nhân Cao Bá Quát được UBND thành phố Hà Nội công nhận và xếp hạng di tích cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị di sản gắn với thân thế, sự nghiệp của danh nhân, đồng thời tạo cơ sở quan trọng cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích trong đời sống văn hóa hôm nay.

Bằng xếp hạng được lưu giữ trang trọng tại Khu lưu niệm danh nhân Cao Bá Quát

Sức sống văn chương tiếp nối giữa đời thường

Sức sống của Khu lưu niệm danh nhân Cao Bá Quát không chỉ được thể hiện qua những công trình kiến trúc và hiện vật lịch sử, mà còn ở các hoạt động văn hóa được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ. Tại quê hương Phú Thị, Câu lạc bộ thơ Cao Bá Quát được thành lập và duy trì sinh hoạt thường xuyên, trở thành nơi gặp gỡ của những người yêu thơ. Với biểu tượng ngòi bút bay bổng trên lá cờ thơ, những người yêu thơ làng Sủi vẫn thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, xướng họa, góp phần gìn giữ và lan tỏa tình yêu thi ca, tiếp nối mạch nguồn văn hóa của quê hương danh nhân Cao Bá Quát.

Không gian sinh hoạt của câu lạc bộ thơ Cao Bá Quát tại khu lưu niệm - nơi tiếp nối mạch nguồn thi ca và giáo dục truyền thống yêu nước, hiếu học cho các thế hệ người dân Phú Thị

Từ không gian tưởng niệm một danh nhân lịch sử, Khu lưu niệm Cao Bá Quát ngày nay còn là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần hiếu học và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ. Những giá trị văn chương, nhân cách và khí phách của danh sĩ năm xưa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, góp phần bồi đắp truyền thống văn hiến của quê hương Gia Lâm và Thủ đô Hà Nội.