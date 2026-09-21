Hà Nội thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Hà Nội thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Quỹ là công cụ tài chính tập trung để tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa tài sản trí tuệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thanh-lap-quy-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-418635.htm