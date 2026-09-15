Hà Nội thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo quyết định, Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hà Nội là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND Thành phố; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, thực hiện chế độ tài chính, kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND thành phố phê duyệt kèm theo quyết định này Đề án thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hà Nội. Đây là căn cứ để tổ chức triển khai các công việc cần thiết phục vụ việc thành lập, kiện toàn điều kiện hoạt động ban đầu của Quỹ;

Không thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, quy chế tài chính, quy trình nghiệp vụ, quy định về đặt hàng, tài trợ, hỗ trợ hoặc các văn bản quy định chi tiết khác thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước Khu vực I và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành hoặc trình ban hành các văn bản cần thiết để Quỹ đi vào hoạt động theo đúng quy định.

Các văn bản cần tiếp tục tham mưu sau khi Quỹ được thành lập gồm: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ; quyết định lựa chọn tổ chức được giao điều hành Quỹ; Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ và các văn bản khác có liên quan.

Việc xây dựng, ban hành các văn bản nêu trên phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không làm phát sinh cơ chế, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục, mức hỗ trợ mới ngoài phạm vi đã được pháp luật.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hà Nội.

Điều lệ gồm 3 chương, 20 điều, quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động, tài chính và cơ chế quản lý của Quỹ.

Quỹ thực hiện 13 nhiệm vụ, với cơ cấu gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ.

Các khoản chi của Quỹ gồm tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án và hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ triển khai các chính sách của Thành phố; chi phí hoạt động của bộ máy quản lý, hội đồng tư vấn, chuyên gia; thuê kiểm toán độc lập, dịch vụ công nghệ số và các chi phí cần thiết khác.

Việc cấp kinh phí được thực hiện theo quyết định, hợp đồng hoặc thỏa thuận, gắn với mục tiêu, tiến độ, sản phẩm đầu ra, hiệu quả, tác động và mức độ rủi ro của từng nhiệm vụ.

Điều lệ cũng quy định các cơ chế nhằm kiểm soát xung đột lợi ích. Quỹ không ký hợp đồng tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức được giao điều hành Quỹ.

Đối với cổ đông, tổ chức góp vốn vào Cơ quan điều hành Quỹ và các doanh nghiệp do Cơ quan điều hành Quỹ góp vốn, việc tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ phải được thực hiện qua thẩm định độc lập; thành viên có lợi ích liên quan không được tham gia thẩm định, biểu quyết, quyết định.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm Quỹ sớm đi vào hoạt động đúng quy định pháp luật.