Hà Nội thành lập mới 2.917 Công đoàn cơ sở, vượt 729,2% kế hoạch năm

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Văn Thắng tham dự.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc về phát triển đoàn viên. Ảnh: Ngọc Ánh

Tính đến ngày 2-11-2026, các cấp Công đoàn thành phố đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 2.917 CĐCS, đạt 729,2% kế hoạch năm (chỉ tiêu 400 CĐCS); kết nạp mới 140.383 đoàn viên, đạt 215,9% chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong đó, có 100.404 đoàn viên được phát triển tại các đơn vị mới thành lập tổ chức Công đoàn và 38.171 đoàn viên được kết nạp tại các đơn vị đã có tổ chức Công đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà các cấp Công đoàn đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Để hoàn thành mục tiêu đợt thi đua 90 ngày cao điểm, ông Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cấp Công đoàn tiếp tục tập trung cao độ, chủ động báo cáo cấp ủy, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của chính quyền, MTTQ cùng các cơ quan liên quan trong công tác vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên.

Các cấp Công đoàn tiếp tục rà soát, thống kê doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm nắm chắc số lượng, tình hình hoạt động và số lao động tại từng doanh nghiệp, từ đó xây dựng phương án vận động cụ thể.

Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; các cán bộ phụ trách các tổ công tác phải sâu sát địa bàn, trực tiếp hỗ trợ những đơn vị có kết quả còn thấp.

Cùng với nhiệm vụ phát triển đoàn viên, các cấp Công đoàn cần quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen tặng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua 90 ngày cao điểm, gồm Công đoàn các phường Kim Liên, Ba Đình, Cầu Giấy, Khương Đình và Kiến Hưng.