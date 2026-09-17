Hà Nội: Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú học sinh

4 Đoàn kiểm tra liên ngành do đại diện các Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn. Các đoàn có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Các phần ăn tại trường Tiểu học Đức Giang (phân hiệu Thượng Thanh) được chia theo đúng định lượng khoa học, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất và năng lượng để chăm lo tốt nhất cho sức khỏe của học sinh. Ảnh tư liệu: Phan Phương/TTXVN

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú.

Các đoàn sẽ kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú tại cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp và các đơn vị có liên quan; đối chiếu với hồ sơ, phương án, kết quả đánh giá, lựa chọn, nội dung hợp đồng và tình hình thực tế. Việc cập nhật, quản lý, khai thác thông tin, đối chiếu hồ sơ, chứng từ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck) cũng là một nội dung được kiểm tra.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và hướng dẫn của thành phố về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và các điều kiện liên quan trong tổ chức bữa ăn bán trú; lập biên bản, yêu cầu khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm. Kết quả kiểm tra được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, UBND thành phố ban hành Công văn số 4778/UBND-KGVX về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn liên quan; tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú. Thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn, bảo đảm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong từng khâu.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đoàn kiểm tra liên ngành và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ đã đánh giá, hợp đồng đã ký kết và tình hình thực tế tại cơ sở giáo dục. Nội dung kiểm tra gồm năng lực thực tế của đơn vị cung cấp, việc thực hiện cam kết trong hợp đồng, nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, kiểm duyệt, công khai, đăng tải và thực hiện thực đơn; bảo đảm định lượng, năng lượng, dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức, kiểm tra, giám sát và bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú. Các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng phương án tổ chức bữa ăn, hợp đồng và thực đơn đã được phê duyệt, công khai; tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận, giao nhận, định lượng, thời gian và chất lượng suất ăn.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống HanoiCheck, trong đó bảo đảm các chức năng cập nhật, xác thực thông tin, theo dõi năng lực, công suất phục vụ tối đa của đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và các thông tin liên quan. Các cơ quan, đơn vị phải cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu; trường hợp điều chỉnh, thay đổi đơn vị cung cấp hoặc phương án tổ chức bữa ăn phải kịp thời cập nhật trên hệ thống.

Các Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ khai thác dữ liệu HanoiCheck để đối chiếu phương án tổ chức bữa ăn, hồ sơ, hợp đồng với thực tế tại cơ sở giáo dục; kiểm tra năng lực và việc thực hiện cam kết của đơn vị cung cấp, nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng, thời gian giao nhận và chất lượng suất ăn; làm rõ tồn tại, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú tại từng cơ sở giáo dục, tập trung vào mô hình tổ chức, đơn vị cung cấp, địa điểm chế biến, năng lực, công suất phục vụ tối đa, số lượng trường, học sinh và suất ăn đang cung cấp. Đồng thời, các địa phương phải xây dựng, hoàn thiện phương án dự phòng, sẵn sàng thay thế đơn vị cung cấp khi không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng hoặc không thực hiện đúng cam kết, bảo đảm bữa ăn của học sinh được tổ chức an toàn, liên tục...