Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp Sơn Đông 2 gần 948 tỷ đồng

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6166/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Sơn Đông 2 tại xã Đoài Phương.

Theo quyết định, Cụm công nghiệp Sơn Đông 2 có diện tích dự kiến 38,33 ha. Các ngành nghề hoạt động chủ yếu gồm sản xuất, chế biến đồ gỗ, cơ khí, nghề truyền thống của địa phương và khu vực lân cận; hỗ trợ hoạt động cho các khu công nghiệp công nghệ cao.

Thành phố khuyến khích lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ mới, sản xuất vật liệu mới, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Công ty Cổ phần Quảng Tây là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, với tổng mức vốn đầu tư khoảng 948 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 18 tháng kể từ ngày UBND TP quyết định thành lập cụm công nghiệp. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 50 năm.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Quảng Tây có trách nhiệm lập, phê duyệt và triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định có liên quan. Chủ đầu tư phải tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các sở, ngành trong quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án.

Đồng thời, doanh nghiệp phải bảo đảm năng lực tài chính, bố trí đủ nguồn vốn thực hiện dự án; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề xuất và thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

UBND TP giao các sở, ngành liên quan, gồm Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thuế TP Hà Nội và UBND xã Đoài Phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quá trình triển khai dự án.