Hà Nội thành lập Ban tổ chức Cuộc thi 'Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính lần thứ 3'

Quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ 3 - năm 2026” gồm các ông (bà): Trưởng ban là ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực là ông Nguyễn Quang Hiếu, Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Trưởng ban là ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham gia.

Ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức, bảo đảm cuộc thi được tổ chức đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Đồng thời, chỉ đạo, thành lập Ban Giám khảo và xây dựng, thống nhất phương pháp, nội dung, tiêu chí đánh giá, chấm điểm bài dự thi theo Quy chế chấm thi và các quy định có liên quan; chỉ đạo công tác tiếp nhận, rà soát, phân loại bài dự thi; chỉ đạo Ban Giám khảo tổ chức đánh giá, chấm điểm các bài dự thi, bảo đảm việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, chính xác, đúng tiêu chí và thang điểm được phê duyệt; xem xét, công nhận kết quả Cuộc thi đối với các tập thể, cá nhân, nhóm tác giả có bài dự thi đạt giải; chỉ đạo tổ chức công bố kết quả, tổng kết và trao giải cuộc thi theo kế hoạch.

Cùng với đó là xem xét, đề xuất UBND thành phố việc triển khai thí điểm hoặc nhân rộng các ý tưởng, giải pháp có chất lượng, tính mới, tính khả thi và hiệu quả trên địa bàn thành phố.